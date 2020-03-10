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Обновления Windows 10 зачастую вызывали много проблем у многих пользователей и с каждым новым накопительным обновлением их становится всё больше и больше. Например, могут возникнуть проблемы с драйверами, которые ранее никак себя не проявляли, а устройства, для которых эти драйверы предназначены, работали вполне себе штатно.

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Если на Вашем устройстве с операционной системой Windows 10 возникает ошибка "драйвер не может быть загружен на этом устройстве", Microsoft утверждает, что это означает следующее: настройка целостности памяти в Windows Security предотвращает загрузку драйвера на вашем устройстве.

Корпорация Майкрософт обновила документ поддержки, предупреждая пользователей о том, что "если Вы решите продолжить использование устройства без решения проблемы драйвера, Вы можете обнаружить, что функциональность, которую поддерживает драйвер, больше не работает, что может иметь последствия от незначительных до серьезных".

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Как быть в данной ситуации? Как решить проблему с драйверами в Windows 10?

Первое, что Вы должны сделать, это проверить, доступен ли новый или обновленный драйвер через Центр обновления Windows или через производителя этого драйвера. Если Вы не можете найти совместимый драйвер для решения этой проблемы, Вы можете отключить параметр целостности памяти в системе безопасности Windows, чтобы обойти сообщение об ошибке "драйвер не может загрузиться на это устройство".

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1) Перейдите в меню Пуск > Настройки > Обновление и безопасность

2) Затем выберите Безопасность Windows > Безопасность устройства

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3) В разделе "Изоляция ядра" выберите "Сведения об изоляции ядра"

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4) Отключите настройку целостности памяти, если она еще не включена

5) Перезагрузите компьютер для вступления измененных параметров в силу

Несовместимые драйверы оказались своего рода проклятием для Windows 10, но похоже что компания, по крайней мере, наконец-то начала признавать эти проблемы и предлагать обходные пути вместо того, чтобы оставлять пользователей в поисках решений.

Ранее уже сообщалось о том, что очередное обновление Windows 10 сломало спящий режим и понизило частоту кадров в играх. То ли ещё будет!