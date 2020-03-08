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Обновление KB4535996 принесло пользователям новые проблемы - невозможность выхода в спящий режим, проблемы со звуком и даже BSOD-ы

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Теперь (на этот раз) имеется в виду необязательное, но рекомендуемое к установке обновление для операционной системы версий 1909 и 1903, сразу после установки которого у большой группы пользователей начали проявляться последствия установки свежего обновления, варьирующиеся от незначительных до таких серьёзных как выпадание в "синий экран" и снижение FPS в играх.

Некоторые обновившиеся пользователи поспешили рассказать о фактах падения FPS в игровых приложениях, а также выявились неустранимые пока что проблемы с воспроизведением звука. Чуть позднее ко всему этому добавились общие жалобы на проблемы с производительностью, выпадания в "синий экран" при запуске операционной системы, входе в учетную запись и сбои при переходе ПК в режим сна. Как отмечается, Windows 10 просто не было возможности в оный самый режим перевести - ОС автоматически выходила в обычный режим работы после нескольких минут с момента активирования "сна".

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Перевод ПК в спящий режим - отличный способ экономии энергии и данная функция используется очень многими пользователями, однако, сейчас они лишены данного функционала, о чём прямо извещают Microsoft на форуме техподдержки.

Пока Microsoft не предложила решение проблемы, а рапорты обычных пользователей о сбоях в работе продолжают множиться.