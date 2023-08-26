Предупрежу сразу- большая часть данной статьи основана на книге Питера Хопкирка, "Большая Игра". Конечно же источником была не одна книга, но и несколько статей. Прошу прощения у тех, кого это разочаровало. Также хочется извиниться за свою грамматику и пунктуацию, а также за не совсем понятное изъяснение своих мыслей. Я буду редактировать статьи и делать их более понятными и грамотными.

Большая Игра- термин, укрепившийся благодаря Редьярду Киплингу и его роману "Ким". Это соперничество между Великобританией (Ост-Индийской Компанией) и Российское Империей за торговое и политическое влияние за Среднюю Азию. Также это соперничество называют Войной Теней или же "The Great Game". Сегодня я хотел бы рассказать об истории двух британских офицеров, ставших частью военных и политических интриг, а также одними из первых "шпионов".

Большая Игра началась сразу после Наполеоновских Войн, хоть и предпосылки были еще раньше. В основном российских царей, желавших подчинить к себе юг, останавливали войны с другими державами и страсти в Европе, а также недавно освоенная Сибирь. В свою очередь англичане переживали за свою жемчужину среди колоний- Индию. Важнейшая территория была уязвима с Севера и Запада. Английские дипломаты делали все возможное ради предотвращения трагедии- договоры с Персией, при которой она не пропустит войска врага через свои территории. Подобным маршрутом пользовались многие величайшие лидеры. И был шанс того, что, бесспорно, один из величайших полководцев за всю историю воспользуется подобным маршрутом. Высадка Наполеона в Египте серьезно встревожила Англию. Действительно, единственный путь к Индии для завоевателей с Запада- территории современного Ирана. Флот Великобритании слишком могуществен для возникновения угрозы с моря, а точнее с Индийского Океана и Персидского Залива. Постройка такого громадного флота, который был бы способен перевезти огромную армию, не остался бы без внимания и эта угроза была бы обезврежена еще за долго до ее появления. В итоге Наполеон проиграл, а Россия и Англия были "союзниками", однако градус повышался.

Средняя Азия и крупные города



Сегодня речь пойдет о капитане Чарльзе Кристи и лейтенанте Генри Поттинджере.

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Весна 1810 года, Кристи и Поттинджер, прибывшие с Бомбея и уже успевшие записать обычаи прибрежных племен и народов, отправились с Нушки, Белуджистан. Они выполняли миссию генерала Малькольма по разведке местности, с Белуджистана до Персии.

Коричневое пятно между Персией и Афганистаном есть Белуджистан. Это единственная геополитическая карта которую я нашел. С игры Europa Universales 4, 1800 год. Возможны неточности, но лучше это чем ничего.



Представившись в городке братьями работающими на индийского купца и присматривая для него коней, они успешно выехали с города в составе караванов. Старший брат, Кристи, отправится в Герат, городок между Персией и Афганистаном, конечно же для покупки лошадей в составе каравана белуджцев. А младшему, Поттинджеру, придется ехать на юг Ирана. Перед отъездом они договорились встретиться в опредленном месте и в определенное время в Персии, тогда еще союзнице Британии. Если один из них не сможет прибыть вовремя, другой будет считать второго погибшим. Как только "братья" выехали, в город тут же ворвались люди из соседнего Синда с требованием арестовать англичан, которые выдавали себя за татар, а следовательно шпионов, которые угрожают как Синду, так и Белуджистану. А грабители с Афганистана услышали что скоро будут проходить торговцы лошадьми с богатым караваем. Однако главной целью были не лошади, а изучение пустынь Запада и оценки возможности вторжения с этой территории.

Кристи, выехавший чуть раньше и попавший в шторм, а также первый прочувствовавший постоянную угрозу грабежа в землях без законов, решил сменить амплуа. Из торговца в хаджу, паломника с Мекки. Это доставило ему еще больше проблем. Мулла (Мулда) поспорил с Чарльзом о религии и толковании. Разоблачения удалось избежать хитростью. Кристи поведал что он суннит, а не шиит. Также смекалку Кристи подтверждает раздобытый неизвестным образом пропуск через территории деспотичного шаха. Сам Герат являл собой неизвестный город, жители которого не видели европейца до этого, как впрочем и другие среднеазиатские народы. Однако важнее было то, что Герат позволял врагу перейти перевалы на пути в Индию.

В Герате Кристи вновь примерил на себя роль торговца лошадками. Кристи, пробывший в городе месяц, описал его как орошаемый близлежащей рекой, а сам город находится в долине, полностью окруженная горами. А оборонительные сооружения Кристи назвал жалкими. В любом случае город процветал, как и его базары, известные в Бухаре и Коканде. Уехав из Герата без лошадей, объяснив это тем что хочет присмотреть их западнее. Он прибыл в Персию, в то время как в Тегеране активно работали земляки Кристи- дипломаты и военачальники.

Поттинджер же уехал после Кристи, сразу после вторжения солдат Синда. Без карты он должен был преодолеть расстояние в три месяца, через безводные пустыни и кровожадных разбойников. Поттинджер писал каждый день, несмотря на адский зной, холод и болезни. Он отмечал все, от рельефа до садов. А его записи послужили прототипом к первой карте подступов к Индии. Одна из двух пустынь на пути Поттинджера сразу же дала понять почему местные жители бояться вступать в нее. Вертикальные дюны красного песка; пыль, попадавшая в легкие. Из пустыни они перешли на гравий под ногами. Но от этого не легче. Штормы, ураганы и смерчи проносились в 20 метрах от каравана, а пески, по словам попутчиков, сдирали кожу и мышцы с голого человека, оказавшегося в столь экстремальной местности.

Пустыня не имела ориентиров, так что единственный проводник- дальние горы. Но ночью они заблудились. Поттинджер тихо достал компас и указал дорогу. Караван боготворил "мудрость" татарина. Но рано или поздно караван должен был догадаться, учитывая что Поттинджер начал вытаскивать его чаще и чаще. Он объяснил что это кибла-ноома. Указатель на Мекку, а именно на киблу, могилу Мухаммеда.

После всех передряг, выпавшие в основном на долю Поттинджера, оба офицера встретились и обнялись, говоря что это "счастливейший момент мой жизни"



