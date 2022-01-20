Информационное агентство Bloomberg сообщает, что власти РФ уже решили дальнейшую судьбу криптовалют в России. Журналисты издания получили от своих неназванных источников информацию о том, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центрального Банка РФ Эльвиру Набиуллину поддержать тотальный запрет на использование любых негосударственных цифровых монет на территории страны.
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Причём в качестве основной причины называют стремление ФСБ перекрыть финансирование оппозиционных политиков и средств массовой информации, ранее признанных иностранными агентами. При этом центробанк признаёт, что никак не может отслеживать криптовалютные транзакции, из-за чего граждане РФ всё чаще стали использовать подобный метод переводов для финансирования «нежелательных организаций».
Однако по подсчётам тех же Bloomberg, переводы в пользу оппозиции и СМИ являются каплей в море по сравнению с общим оборотом цифровых монет в стране. Оба правительственных ведомства пока никак не прокомментировали информацию от журналистов. Также неясно, каким именно образом чиновники планируют пресечь использование анонимных децентрализованных активов, идущих в обход традиционных систем перевода средств.