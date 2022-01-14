Обогрев салона является жизненно важной функцией для автолюбителей из стран с холодным климатом. И для того, чтобы избавить пользователей от проблем с холодом инженеры Tesla внедрили в конструкцию климатической системы электромобилей Tesla Model 3 и Model Y тепловые насосы с двойным контуром, способные сохранять работоспособность при температуре до минус 15 градусов Цельсия. Однако в Tesla не учли, что в некоторых странах зимняя температура может опускаться ниже минус 30°C.
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Издание Electrek сообщает, что владельцы Tesla Model 3 и Model Y из Канады и северной части США начали массово жаловаться на то, что тепловые насосы Tesla не способны работать в условиях местной зимы. Электромобили спокойно заводятся, перемещаются и выполняют свои функции, вот только система отопления при этом не работает, что вызывает дискомфорт у водителя и приводит к образованию инея на лобовом стекле. И конечно же это влечет за собой возможность попасть в смертельно опасную ситуацию, банально застряв в отдалённом от цивилизации месте.
Причём это уже не первый раз, когда Tesla сталкивается с проблемами на этом фронте. В прошлый раз представители компании утверждали, что неполадки удалось решить при помощи обновления программного обеспечения, но как показывает практика, проблема всё ещё остается актуальной. К тому же в этот раз некоторые владельцы Tesla столкнулись с необходимостью дорогостоящего ремонта с заменой компрессора и системы клапанов, что может обойтись пользователю в 4000$. Канадские власти уже начали расследование этих инцидентов и вполне возможно, что Tesla придётся отозвать всю партию электромобилей, оснащённых проблемными тепловыми насосами.