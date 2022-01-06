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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Рынок криптовалют переживает очередную волну коррекции и именно в такие периоды опытные трейдеры начинают активно покупать подешевевшие, но всё ещё перспективные активы. Журналисты авторитетного издания РБК решили спросить у экспертов по криптовалюте, какие цифровые монеты могут принести ощутимую прибыль в ближайшем будущем.

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Трейдер Джейсон Пиццино назвал три недооценённых альткоина с наибольшим потенциалом роста. Наиболее перспективным он считает токен Polygon (MATIC), являющийся решением второго уровня для блокчейна Ethereum и решающий такие серьёзные проблемы материнской сети, как высокие комиссии и медленная скорость работы.

Также трейдер посоветовал внимательней присмотреться к токенам децентрализованных торговых платформ Curve DAO и SushiSwap, ведь сектор децентрализованных финансов еще не успел раскрыть свой истинный потенциал и имеет немалый простор для роста. Кроме того его популярности могут поспособствовать правительственные запреты криптовалютной отрасли и ужесточение контроля со стороны регуляторов.

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Трейдер Михаэль ван де Поппе также уверен, что 2022 год станет лучшим периодом в истории DeFi. именно поэтому он советует покупать токен семнадцатой по величине капитализации криптовалюты Chainlink, которая по его словам вполне может в ближайшее время вырасти на 350%.