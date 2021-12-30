Уже в марте 2022 года флагманскому графическому адаптеру линейки NVIDIA Pascal исполниться 5 лет. Энтузиасты с youtube-канала Benchmark Lab решили проверить её возможности в современных условиях и провели ряд тестов в 9 актуальных современных играх.
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В качестве тестового стенда использовался компьютер на базе процессора Intel Core i9 10900K, материнской платы ASROCK Z590 PG Velocita, 32 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z Royal DDR4-4600 с таймингами CL18, SSD Samsung EVO 970 объемом 500 ГБ и системы жидкостного охлаждения Arctic Freezer 280. Сама видеокарта была представлена в исполнении MSI GTX 1080 Ti Gaming X. Тесты проводились в разрешениях 1080p и 1440p с максимальными настройками графики.
В итоге карта отлично выдержала тестирование в народном разрешении 1080p, выдавая значительно больше 60 кадров в секунду даже в требовательных AAA-новинках, вроде Cyberpunk 2077. Единственной игрой, которая не поддалась топу Pascal, оказалась Microsoft Flight Simulator. В соревновательных мультиплеерных проектах фреймрейт улетает заметно выше 300 FPS.
А вот в разрешении 1440p старушка уже не способна выдавать стабильные 60 FPS в тяжелых блокбастерах, вроде Red Dead Redemption 2 или HALO Infinite. Хотя с играми вроде Witcher 3 и Horizon Zero Dawn она по-прежнему справляется отлично. Подводя итоги можно сказать, что GTX 1080 Ti всё ещё сохраняет актуальность и привлекательность, особенно в текущих условиях чудовищно завышенных цен и тотального дефицита.