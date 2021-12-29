Заход в майнинг становится бесперспективным занятием.

За последнее время с криптовалютой Ethereum произошло три значимых события. Во-первых, разработчики цифрового актива запустили первую тестовую сеть Ethereum 2.0 под названием Kintsugi, что является довольно красноречивым подтверждением скорого перехода на алгоритм консенсуса Proof of Stake с прекращением майнинга.

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Во-вторых, общая вычислительная мощность подключенного к сети оборудования перевалила за внушительную отметку в 1000 TH/s. Это значительно увеличило сложность майнинга до рекордного значения в 12.09 P и снизило доходы каждого отдельного криптошахтёра. Наконец, в-третьих, крупные держатели Ethereum начали активно избавляться от своих накоплений, чем спровоцировали снижение котировок второй по популярности цифровой монеты.

По отдельности эти события не смогли бы оказать существенного влияния на жизнь домашних GPU-майнеров, но все вместе они заметно изменили расклад дел в этой индустрии. Воспользовавшись калькулятором майнинга от известного блогера и криптоэнтузиаста под ником ПроТОН можно обнаружить, что рост сложности и падение стоимости Эфира привели к обвалу доходности на всех популярных линейках видеокарт.

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Сроки окупаемости большинства моделей NVIDIA перевалили за 20 месяцев, а карты семейства RTX 3000 без LHR в текущих условиях будут возвращать вложения более 22 месяцев. Чуть лучше дела обстоят у графических адаптеров AMD Radeon RX 5000/6000 которые вернут инвестиции за 19 месяцев. Однако из-за планов Ethereum Foundation у майнеров не будет столько времени для того, чтобы отбить вложения, ведь переход на Ethereum 2.0 может случиться уже в ближайшие 4-6 месяцев. Всё это делают покупку новых ферм крайне бесперспективным занятием и может положительно сказаться на ценах и доступности графических адаптеров в 2022 году.