Котировки второй по популярности криптовалюты вновь демонстрируют крайне нестабильное поведение: Эфир никак не может закрепиться выше психологической отметки в 4000 долларов за токен. На этом фоне крупные держатели актива начали понемногу терять веру в его безоблачное будущее и приступили к продажам Ethereum.
реклама
По данным аналитиков Glassnode, в последнюю неделю количество китов, на чьих счетах имеется больше тысячи монет Eth, сократилось до 6292. Специалисты Glassnode подчеркивают, что это самый низкий уровень с апреля 2017 года. При этом, еще в начале уходящего года число крупных держателей составляло 7239 человек. Следствием этой распродажи стало падение курса цифровой монеты ниже 3800 долларов за токен.
Похожим образом дела обстоят и у флагмана рынка криптовалют в лице Bitcoin. Котировки первой цифровой валюты упали ниже отметки в 48 000 долларов за токен. По данным экспертов РБК, это связано с общими пессимистичными настроениями на традиционных финансовых рынках. В данный момент инвесторы напуганы возможным ужесточением денежно-кредитной политики со стороны ФРС, что заставляет их активнее избавляться от рискованных активов.