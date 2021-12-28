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Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
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Котировки второй по популярности криптовалюты вновь демонстрируют крайне нестабильное поведение: Эфир никак не может закрепиться выше психологической отметки в 4000 долларов за токен. На этом фоне крупные держатели актива начали понемногу терять веру в его безоблачное будущее и приступили к продажам Ethereum.

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По данным аналитиков Glassnode, в последнюю неделю количество китов, на чьих счетах имеется больше тысячи монет Eth, сократилось до 6292. Специалисты Glassnode подчеркивают, что это самый низкий уровень с апреля 2017 года.  При этом, еще в начале уходящего года число крупных держателей составляло 7239 человек. Следствием этой распродажи стало падение курса цифровой монеты ниже 3800 долларов за токен.

Похожим образом дела обстоят и у флагмана рынка криптовалют в лице Bitcoin. Котировки первой цифровой валюты упали ниже отметки в 48 000 долларов за токен. По данным экспертов РБК, это связано с общими пессимистичными настроениями на традиционных финансовых рынках. В данный момент инвесторы напуганы возможным ужесточением денежно-кредитной политики со стороны ФРС, что заставляет их активнее избавляться от рискованных активов.

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#ethereum
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