Перекупщики поднимают цены на первые версии PS5 после скандала с плохим охлаждением новой ревизии
Ситуация с доступностью консоли нового поколения от Sony продолжает оставаться довольно печальной: на прилавках магазинов приставку не найти, а любые новые партии мгновенно скупаются скальперами и утекают на Авито. Ещё сильнее усугубляют положение дел действия самой Sony, недавно выпустившей новую ревизию PlayStation 5 1100B, вокруг которой разгорелся скандал из-за ухудшения системы охлаждения.
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В конце августа западный техноблогер Остин Эванс разобрал обновлённую PS5 и обнаружил внутри ставший куда меньший по размерам радиатор, лишившийся медной подложки. В температурных тестах новая ревизия оказалась на 3-5°C горячее своей предшественницы, а блогер сделал вывод, что лучшим вариантом для покупателей станет поиск оригинальных моделей 1015B.
Именно эти слова популярного youtube-блогера стали поводом для многочисленных спекулянтов на eBay взвинтить цены на модели PS5 первой партии. В итоге популярный сайт по продаже подержанных вещей заполонили объявления о продаже PlayStation с припиской "лучшая система охлаждения" или "стартовая модель" с весьма нескромными ценниками, а Остину Эвансу пришлось выпускать ещё одно видео с оправданиями.
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Впрочем, стоит отметить, что новая ревизия консоли имеет и свои плюсы в лице меньшего веса, большего акустического комфорта (42,1 дБ против 43,5 дБ) и возможности откручивать винт для подставки руками без использования отвёртки. К тому же в реальных условиях использования мало кто из геймеров заметит существенную разницу в 5°C, а чуть более ранее исследование специалистов с канала GamersNexus показало, что наиболее горячим элементом всей системы всё равно остаётся оперативная память. Исходя из итого можно смело констатировать, что переплачивать существенные суммы за старую модель и обогащать перекупщиков точно не стоит.
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