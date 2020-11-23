Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Можно было бы предположить, что в появлении артефактов виноваты высокие пиковые частоты графического ядра, которые достигают 2,23 ГГц. Но еще одну возможную причину обнаружил известный специалист Стив Бюрке (англ. Steve Burke), который известен многим, как создатель ресурса GamersNexus и одноименного YouTube-канала.

реклама

В новом видео Стив Бюрке разобрал PlayStation 5 и обнаружил несколько спорных моментов в конструкции системы охлаждения консоли. Одним из них является недостаточное охлаждение памяти GDDR6. Это приводит к серьезному нагреву одного из чипов.

Специалист не стал измерять температуру с помощью инфракрасной камеры, как это делали многие другие авторы обзоров, а подошел к процессу серьезнее — в корпусе PlayStation 5 было установлено множество датчиков, что позволило точнее определить нагрев различных компонентов.

анонсы и реклама 3080 в XPERT.RU Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

В результате было установлено, что один из чипов памяти нагревается до 95°C (тайм-код 9:45) и, как отмечает специалист, это только температура корпуса — внутри чипа температура еще выше. Также в видео опубликовано множество других данных для PlayStation 5 — материал отлично подойдет для тех, кто еще думает о покупке консоли.

Предельная температура чипов памяти GDDR6 как раз находится на уровне 95-100 °C, поэтому не исключено, что проблема появления артефактов связана с перегревом памяти PlayStation 5. Странно, что производитель отказался от применения более серьезной системы охлаждения. Неужели внутренние испытания Sony не показали, что один из чипов серьезно нагревается.