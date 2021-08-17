Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В своё время первая часть экшена Alan Wake сумела покорить сердца множества геймеров, но рассказанная в ней история обрывалась на самом интересном месте, мягко намекая на скорое продолжение. Тем не менее, с момента выхода этой игры прошло уже целых 11 лет, а никаких новостей о долгожданном сиквеле от разработчиков так и не поступало.

реклама

Однако в своём недавнем отчёте для инвесторов Remedy подтвердила, что их неанонсированный совместный ААА-проект с Epic Games перешёл в стадию полноценного продакшена, а недавнее продление студией своих прав на бренд Alan Wake в 2019 году, заявления о создании целой вселенной «Remedy Connected Universe» и многочисленные отсылки к игре 2010 года в недавней Control позволяют предположить, что этим таинственным проектом является именно вторая часть Alan Wake.

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

В том же сообщении для инвесторов Remedy сообщили о ещё двух находящихся в разработке играх: более бюджетном ответвлении Control и кооперативном шутере на 4 человек в общей вселенной двух паранормальных экшенов. Стоит отметить, что финансировать разработку и издавать эти игры будут именно Epic Games, из-за чего данные тайтлы на ПК скорее всего станут эксклюзивами магазина цифровой дистрибуции Epic Games Store.