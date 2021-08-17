Remedy заявили о старте полноценной разработки новой большой ААА-игры - скорее всего это Alan Wake 2
В своё время первая часть экшена Alan Wake сумела покорить сердца множества геймеров, но рассказанная в ней история обрывалась на самом интересном месте, мягко намекая на скорое продолжение. Тем не менее, с момента выхода этой игры прошло уже целых 11 лет, а никаких новостей о долгожданном сиквеле от разработчиков так и не поступало.
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Однако в своём недавнем отчёте для инвесторов Remedy подтвердила, что их неанонсированный совместный ААА-проект с Epic Games перешёл в стадию полноценного продакшена, а недавнее продление студией своих прав на бренд Alan Wake в 2019 году, заявления о создании целой вселенной «Remedy Connected Universe» и многочисленные отсылки к игре 2010 года в недавней Control позволяют предположить, что этим таинственным проектом является именно вторая часть Alan Wake.
В том же сообщении для инвесторов Remedy сообщили о ещё двух находящихся в разработке играх: более бюджетном ответвлении Control и кооперативном шутере на 4 человек в общей вселенной двух паранормальных экшенов. Стоит отметить, что финансировать разработку и издавать эти игры будут именно Epic Games, из-за чего данные тайтлы на ПК скорее всего станут эксклюзивами магазина цифровой дистрибуции Epic Games Store.
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