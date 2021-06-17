Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Все предыдущие попытки Nvidia оснастить свои геймерские графические адаптеры защитой от майнинга оказались полным провалом и высмеивались в сообществе шахтёров. Самые первые RTX 3060 с ограничением хешрейта были разблокированы уже спустя месяц благодаря утечке драйверов версии 470.05, предназначенных только для разработчиков. Но даже без них карты неплохо себя показывали в добыче монет на других алгоритмах хеширования, ведь ограничения касались только алгоритма Dagger Hashimoto (Ethash).

реклама

Ровно та же ситуация повторилась и с вышедшими совсем недавно картами RTX 3080Ti и RTX 3070Ti, которые оказались способны приносить относительно неплохие деньги в майнинге таких монет, как Ergo, Conflux CFX, Ravencoin и Cortex (CTXC) несмотря на ограничения. В результате действия Nvidia так и не привели к реальному снижению цен на данные модели, ведь они всё ещё продолжают пользоваться спросом у майнеров.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

Но похоже, что представители компании наконец-то поняли, что для изменения ситуации с доступностью GPU для геймеров необходимо вводить ограничения хешрейта не только для Эфира, но и для его аналогов. И первой картой с расширенным набором урезанных алгоритмов стала свежая ревизия RTX 3060 LHR. Некоторые шахтёры начали сообщать о проблемах с майнингом альткоинов на только что приобретённых GeForce RTX 3060 от MSI. В специальной теме на форуме miningclub.info подтвердили наличие проблемы. По словам участников форума, ограничения коснулись более чем 10 популярных монет на базе алгоритма консенсуса Proof of Work. Решить проблему не помогла и установка драйвера 470.05, который попросту не работает с обновлёнными версиями RTX 3060.



