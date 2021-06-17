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Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы

У геймеров появились шансы урвать видеокарты по рекомендованным ценам.
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RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
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Все предыдущие попытки Nvidia оснастить свои геймерские графические адаптеры защитой от майнинга оказались полным провалом и высмеивались в сообществе шахтёров. Самые первые RTX 3060 с ограничением хешрейта были разблокированы уже спустя месяц благодаря утечке драйверов версии 470.05, предназначенных только для разработчиков. Но даже без них карты неплохо себя показывали в добыче монет на других алгоритмах хеширования, ведь ограничения касались только алгоритма Dagger Hashimoto (Ethash).

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Ровно та же ситуация повторилась и с вышедшими совсем недавно картами RTX 3080Ti и RTX 3070Ti, которые оказались способны приносить относительно неплохие деньги в майнинге таких монет, как Ergo, Conflux CFX, Ravencoin и Cortex (CTXC) несмотря на ограничения. В результате действия Nvidia так и не привели к реальному снижению цен на данные модели, ведь они всё ещё продолжают пользоваться спросом у майнеров.

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Но похоже, что представители компании наконец-то поняли, что для изменения ситуации с доступностью GPU для геймеров необходимо вводить ограничения хешрейта не только для Эфира, но и для его аналогов. И первой картой с расширенным набором урезанных алгоритмов стала свежая ревизия RTX 3060 LHR. Некоторые шахтёры начали сообщать о проблемах с майнингом альткоинов на только что приобретённых GeForce RTX 3060 от MSI. В специальной теме на форуме miningclub.info подтвердили наличие проблемы. По словам участников форума, ограничения коснулись более чем 10 популярных монет на базе алгоритма консенсуса Proof of Work.  Решить проблему не помогла и установка  драйвера 470.05, который попросту не работает с обновлёнными версиями RTX 3060.


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Евгений Спицын
08:17
сам такой, карты для майнинга можно толкать, за цену профессиональных карт, а не кормить барыг
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
Stabilitron_D814
08:16
Вчера вечером на виртуалку поставил, в настройках есть выбор где располагается кнопка пуск, но без активации эта настройка недоступна.
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x.7
08:15
Потому что ты наивный дурачок в розовых очках, который дальше своего носа не видит и 2+2 сложить не может
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
Xakerz
08:15
Какую тревогу они бьют? Ну не майнит 3060 LHR монеты и что с того? Такое ощущение, что они об этом не знали, закупились на миллионы, а теперь не знают что делать. Заголовок пипец конечно. Вы бы еще на...
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
Евгений Спицын
08:13
почему нельзя сделать отдельную микросхему отслеживающую майнинг, и сразу лишать гарантии, заносить в чс серийный номер, переводить видеокарту в режим 2D, когда то любой разгон лишал гарантии помню в ...
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
Михаил Авраменко
08:09
А он по-другому не может. Сначала геймеры, потом муйнеры. И так по кругу будет. В любом случае он в шоколаде (к сожалению).
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
Батон322
08:08
Значит нвидиа заинтересованы не только в продаже карт всяким майнеркам, а ещё в технологиях которые они производят, которые кстате в будущем принесут куда больше прибыли и профита нежели тупо шифровка...
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
nazarovoru
08:07
Все серьезные шахтеры покупают карты напрямую с завода, там в комплекте флешка с правильными драйверами.
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
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