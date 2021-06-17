Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
Все предыдущие попытки Nvidia оснастить свои геймерские графические адаптеры защитой от майнинга оказались полным провалом и высмеивались в сообществе шахтёров. Самые первые RTX 3060 с ограничением хешрейта были разблокированы уже спустя месяц благодаря утечке драйверов версии 470.05, предназначенных только для разработчиков. Но даже без них карты неплохо себя показывали в добыче монет на других алгоритмах хеширования, ведь ограничения касались только алгоритма Dagger Hashimoto (Ethash).
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Ровно та же ситуация повторилась и с вышедшими совсем недавно картами RTX 3080Ti и RTX 3070Ti, которые оказались способны приносить относительно неплохие деньги в майнинге таких монет, как Ergo, Conflux CFX, Ravencoin и Cortex (CTXC) несмотря на ограничения. В результате действия Nvidia так и не привели к реальному снижению цен на данные модели, ведь они всё ещё продолжают пользоваться спросом у майнеров.
Но похоже, что представители компании наконец-то поняли, что для изменения ситуации с доступностью GPU для геймеров необходимо вводить ограничения хешрейта не только для Эфира, но и для его аналогов. И первой картой с расширенным набором урезанных алгоритмов стала свежая ревизия RTX 3060 LHR. Некоторые шахтёры начали сообщать о проблемах с майнингом альткоинов на только что приобретённых GeForce RTX 3060 от MSI. В специальной теме на форуме miningclub.info подтвердили наличие проблемы. По словам участников форума, ограничения коснулись более чем 10 популярных монет на базе алгоритма консенсуса Proof of Work. Решить проблему не помогла и установка драйвера 470.05, который попросту не работает с обновлёнными версиями RTX 3060.
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