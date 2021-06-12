Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Всего несколько месяцев назад геймеры ликовали, узнав о том, что Nvidia оснастит все свои грядущие видеокарты RTX 3000 ограничителем майнинга. Но сейчас уже стало понятно, что корпорация вовсе не желает отказываться от дополнительной прибыли, которую приносят майнеры. Это подтверждает и "неожиданный" слив версии драйверов для разработчиков, полностью разблокировавших хешрейт на RTX 3060, и крайняя избирательность при выборе замедляемого алгоритма хеширования, ведь под раздачу попал только один Dagger Hashimoto (Ethash).
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Алгоритмы других популярных криптовалют на базе Proof of Work остались нетронутыми, что позволяет шахтёрам продолжать использовать новые графические адаптеры в добыче и получать от этого прибыль, сравнимую с майнингом Эфира. Ранее энтузиасты уже доказали абсолютную бесполезность ограничителя хешрейа у флагманской RTX 3080Ti, а сейчас автор youtube-канала Dizzy Mining выложил в сеть результаты своих тестов предтоповой RTX 3070Ti в майнинге нескольких популярных альткоинов.
На алгоритме Octopus карта способна выдавать около 76 Mh/s при потреблении в 266W, что с текущей доходностью позволяет получать $3.64 в день. В добыче монеты Ravencoin на алгоритме Kawpow RTX 3070Ti демонстрирует производительность в 39 Mh/s с потреблением в 265W, что эквивалентно $3.92 в сутки. Наконец, криптовалюта Ergo выжимает из карты 180 Mh/s позволяя зарабатывать до $5 в сутки.
С такими результатами в майнинге новинка точно будет крайне востребована среди шахтёров, что не позволит ПК-геймерам в ближайшее время заполучить её по рекомендованной цене. В такой ситуации единственной надеждой на возвращение цен к MSRP является обвал крипторынка и наступление новой криптозимы.
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