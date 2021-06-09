Финальный тест RTX 3080Ti в добыче 11 криптовалют - карта майнит 200$/месяц и не достанется геймерам
Обновлённые видеокарты семейства Ampere RTX 3000 LHR должны были стать долгожданным утешением для рядовых геймеров благодаря наличию у них на борту встроенного ограничителя майнинга Ethereum. Но реальность очень быстро разбила все надежды ПК-игроков, ведь майнинг не ограничивается одним лишь Эфиром, а на другие популярные алгоритмы добычи урезание производительности не распространялось.
реклама
Впрочем, после выхода в свет RTX 3080Ti начали распространяться слухи о расширении списка криптовалют с урезанным хешрейтом и включении в него таких цифровых валют, как Ergo, Ravencoin и Ethereum Classic. Но на деле результаты тестов пользователя Twitter @I_Leak_VN оказались недостоверными, а выводы весьма сомнительными.
Реальные тесты карты от опытного майнера с youtube-канала Serega Soleniy miner на 11 разных алгоритмах хеширования показали полное отсутствие каких-либо ограничений производительности при добыче популярных альткоинов. Как и прежде, единственным ущемлённым алгоритмом остался Dagger Hashimoto (Ethash). На нём RTX 3080Ti выдаёт около 67 Mh/s, что приносит около 140$ в месяц.
|Ethereum
|Conflux CFX
|Ergo
|Cortex (CTXC)
Однако смысла в майнинге Эфира на этой видеокарте почти нет, ведь на алгоритме Octopus (Conflux CFX) она способна демонстрировать хешрейт в районе 110 Mh/s, что на момент записи ролика приносило более 200$ в месяц. Примерно столько же можно получить при майнинге на алгоритме Kaw Pow (Ravencoin), на котором графический адаптер способен демонстрировать скорость хеширования в 57 Mh/s.
реклама
Ещё более прибыльной монетой оказался Cortex (CTXC), с производительностью в 6 G/s и потенциальной прибылью в 220$ в месяц. Большинство остальных алгоритмов по доходности были сравнимы с Эфиром и приносили около 120-170$ в месяц. При таких показателях в майнинге эти карты будут весьма привлекательным приобретением для шахтёров, что в очередной раз не позволит многим любителям ПК обновить свой графический адаптер.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила