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Обновлённые видеокарты семейства Ampere RTX 3000 LHR должны были стать долгожданным утешением для рядовых геймеров благодаря наличию у них на борту встроенного ограничителя майнинга Ethereum. Но реальность очень быстро разбила все надежды ПК-игроков, ведь майнинг не ограничивается одним лишь Эфиром, а на другие популярные алгоритмы добычи урезание производительности не распространялось.

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Впрочем, после выхода в свет RTX 3080Ti начали распространяться слухи о расширении списка криптовалют с урезанным хешрейтом и включении в него таких цифровых валют, как Ergo, Ravencoin и Ethereum Classic. Но на деле результаты тестов пользователя Twitter @I_Leak_VN оказались недостоверными, а выводы весьма сомнительными.

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Реальные тесты карты от опытного майнера с youtube-канала Serega Soleniy miner на 11 разных алгоритмах хеширования показали полное отсутствие каких-либо ограничений производительности при добыче популярных альткоинов. Как и прежде, единственным ущемлённым алгоритмом остался Dagger Hashimoto (Ethash). На нём RTX 3080Ti выдаёт около 67 Mh/s, что приносит около 140$ в месяц.

Ethereum

Conflux CFX

Ergo

Cortex (CTXC)



Однако смысла в майнинге Эфира на этой видеокарте почти нет, ведь на алгоритме Octopus (Conflux CFX) она способна демонстрировать хешрейт в районе 110 Mh/s, что на момент записи ролика приносило более 200$ в месяц. Примерно столько же можно получить при майнинге на алгоритме Kaw Pow (Ravencoin), на котором графический адаптер способен демонстрировать скорость хеширования в 57 Mh/s.

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Ещё более прибыльной монетой оказался Cortex (CTXC), с производительностью в 6 G/s и потенциальной прибылью в 220$ в месяц. Большинство остальных алгоритмов по доходности были сравнимы с Эфиром и приносили около 120-170$ в месяц. При таких показателях в майнинге эти карты будут весьма привлекательным приобретением для шахтёров, что в очередной раз не позволит многим любителям ПК обновить свой графический адаптер.