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Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности

Отказ от майнинга Эфира может не помочь в борьбе с дефицитом видеокарт, ведь на смену цифровому серебру уже спешат ERGO, Conflux CFX и Ravencoin.
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Переход сети Эфира на алгоритм консенсуса Proof of Stake и окончательный отказ от майнинга должен состоятся уже в конце 2021 - начале 2022 года. Ethereum 2.0 должен сделать платформу более привлекательной, масштабируемой и безопасной, а также оставить не у дел всех GPU-майнеров, которые все годы существования криптовалюты занимались валидацией транзакций внутри сети.

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Больше других этого события ждут ПК-геймеры, ведь по их мнению конец добычи Ethereum  мгновенно повлечёт за собой  окончание дефицита и снижение цен графических адаптеров. Вот только в реальности Эфир 2.0 не решит проблем с глобальной нехваткой полупроводниковых изделий и пострадавшей от последствий пандемии логистикой, да и перекупщики скорее всего тоже не станут сворачивать свою деятельность.

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А главная причина, по которой не стоит возлагать слишком больших надежд на ETH 2.0, это существование в мире множества других криптовалют на базе Proof of Work, которые при определённом стечении обстоятельств вполне способны занять место творения Виталика Бутерина. Есть всего один сценарий, при котором майнинг полностью перестанет интересовать шахтёров: полный обвал рынка и наступление новой криптозимы. 

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А при другом раскладе многие майнеры будут готовы продолжать добычу даже с серьёзно упавшей доходностью (что они уже делали после обвала в 2018 году) и просто переключатся на другие монеты. Но наиболее грустным для геймеров является тот факт, что уже сейчас некоторые популярные альткоины начинают вполне успешно конкурировать с Эфиром по доходности, предоставляя майнерам альтернативные варианты применения своего оборудования.

Прямо сейчас на множестве актуальных видеокарт Nvidia последних трёх поколений  добывать Эфир попросту экономически нецелесообразно, ведь майнинг его аналогов может принести больше денег. Если мы обратимся к данным сайта whattomine.com, то обнаружим следующую картину: сразу несколько перспективных альткоинов сместили Ethereum с первой строчки по доходности. К примеру, флагман
поколения видеокарт Pascal GTX 1080 Ti способен получать больше прибыли в майнинге сразу с 9 разных монет, среди которых есть вполне надёжные Firo и Ergo. Другие представители линейки также показывают более привлекательные результаты именно на альткоинах.

GTX 1080Ti GTX 1080 GTX 1070Ti GTX 1070

Конкурирующее поколение видеокарт от АMD в лице Vega 56/64 и Radeon VII уже несколько недель подряд даёт на 50% больше прибыли на монете Ergo (алгоритм Autolykos). Например, Vega 56 на ней добывает более 4,5$ в день против 2,7$ на Ethereum.

Vega 56 Vega 64 Radeon VII

Более свежие графические адаптеры поколения Turing тоже дают больше прибыли в добыче Firo, Swap, Ravencoin, MWC-CT31 и других.

RTX 2080Ti RTX 2080 RTX 2070 RTX 2060

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Наконец, даже самые свежие Turing по большей части отдают предпочтение Ergo, а на многострадальной RTX 3060 с криптоограничителем помимо всего прочего можно помайнить и Ravencoin. Приоритетной добыча Эфира остаётся только для флагманских карт RTX 3080 и RTX 3090 и GPU от AMD поколений Polaris и RDNA1/RDNA2, которые очень плохо показывают себя на почти любых алгоритмах кроме Ethash.

RTX 3080
RTX 3070 RTX 3060Ti RTX 3060

Конечно, стоит отметить, что многие из перечисленных криптовалют могут значительно потерять в доходности в случае массового прихода в их сети новых майнеров и колебания курса. Но стоит также держать в уме и грядущее обновление Ethereum London, которое зафиксирует награду за блок на уровне 2 монет. 

Подводя итоги можно сказать, что даже сейчас уже можно найти альтернативу Эфиру для GPU-майнинга, что делает его грядущий переход на PoS не таким уж и страшным событием для шахтёров, а рядовым геймерам остаётся лишь надеяться на увеличение объёмов производства графических чипов и окончание текущего бычьего цикла на рынке цифровых валют.

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