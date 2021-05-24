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Масштабная коррекция курсов ключевых криптовалют заставила многих инвесторов задуматься о возможном окончании текущего бычьего цикла и наступлении новой криптозимы. Власти Китая продолжают атаковать цифровые валюты, угрожая майнерам и трейдерам репрессиями, а вялые попытки Илона Маска вступиться за криптовалюту уже не оказывают должного влияния на рынок.

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Особенно интересными на этом фоне выглядят действия Ethereum Foundation и её основателя Виталика Бутерина. В своём недавнем интервью изданию CNN он охарактеризовал текущий период активного взлёта рынка как очередной пузырь и предположил, что он уже мог схлопнуться, хотя и не исключил возможности продолжения роста. Однако сам он уже точно не верит в позитивный сценарий для рынка, ведь еще 17 мая Ethereum Foundation совершила крупный перевод 35 053 ETH на биржу Kraken, где они были проданы по средней цене в $3280 за монету, что позволил организации выручить около $115 млн.

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Подобные операции красноречиво указывают на мнение создателей Эфира по поводу дальнейшего роста рынка и могут быть истолкованы как один из признаков скорого наступления криптозимы. Стоит отметить, что Бутерин уже признавался в том, что продал 70 000 ETH из активов компании на пике предыдущего бычьего цикла в 2018 году.

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23 мая котировки Ethereum опускались до $1730 на фоне массового притока монет в биржевые кошельки. В течении всего 10 минут на биржи поступило 199 947 ETH, что эквивалентно 445 миллионам долларов.



