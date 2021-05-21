Правительство Китая намеревается полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой в стране
Центральное народное правительство Китайской Народной Республики нанесло очередной серьёзный удар по Биткоину и рынку криптовалют: вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ в рамках заседания Комитета по финансовой стабильности и развитию заявил, что властям необходимо сконцентрироваться на реальном секторе экономики и начать борьбу с источниками финансовых рисков в лице цифровых валют.
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Для достижения этих целей чиновник призвал полностью запретить майнинг и торговлю данным видом активов на территории страны. Об этом сообщил в своём аккаунте Twitter известный журналист и криптоэнтузиаст Колин Ву.
Стоит отметить, что это первый реальный шаг китайских властей, направленный на запрет добычи и перепродажи цифровых активов, в то время как все прошлые заявления носили лишь рекомендательный характер. В качестве причин подобной политики КНР эксперты называют высокое потребление электроэнергии при майнинге Биткоина, а также попытку освободить место для готовящегося к запуску цифрового юаня.
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Рынок криптовалют отреагировал на эту новость резким падением на 10%. Курс Bitcoin вновь опустился ниже $37 000, хотя совсем недавно ему удавалось ненадолго закрепиться выше $42 000. Реакция держателей Ethereum оказалась ещё более панической: стоимость цифрового серебра просела на 17%.
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