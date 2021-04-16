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Вторая по популярности цифровая валюта Ethereum переживает один из важнейших этапов своего существования. Выход крупного обновления Berlin ещё на один шаг приблизил платформу к переходу на алгоритм консенсуса Proof of Stake и версии 2.0, а содержащиеся в нём предложения EIP-2929 и EIP-2565 поменяли принципы расчёта комиссий за транзакции, частично решив проблему завышенных цен на газ.

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На этом фоне котировки актива устремились вверх и в очередной раз обновили исторические максимумы, преодолев важнейший психологический барьер на уровне в 2500$. И если инвесторы и долгосрочные держатели монеты извлекли из этого немалую выгоду, то майнеры оказались вовсе не рады подобному повороту событий. Дело в том, что снижение комиссий напрямую отражается на наградах за нахождение блока, и после запуска хардфорка доходность мгновенно просела.

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Но куда более опасной угрозой для уже вошедших в майнинг людей является увеличивающийся ажиотаж и рост числа желающих зарабатывать деньги подобным образом. Хешрейт сети Эфира продолжает расти и уже несколько дней подряд держится в районе 580TH/s. В результате сроки окупаемости наиболее популярных видеокарт семейства RTX 3000 сейчас находятся на уровне 12-13 месяцев, в то время как месяц назад они составляли около 9 месяцев.

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