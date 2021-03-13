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Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям

Вслед за первой криптовалютой растут котировки основных альткоинов.
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!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
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Курс первой криптовалюты полностью восстановился после недавней коррекции и впервые в истории преодолел рубеж в 60 000$ за 1 BTC. Следом растут и котировки главных альткоинов: вторая по популярности криптовалюта Ethereum смогла вернуться к отметке в 1900$ за 1 ETH, тем самым вернув доходность домашнего майнинга к пиковым значениям.

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Даже с учётом неимоверно завышенных цен, сроки окупаемости большинства популярных графических адаптеров составляют 8-9 месяцев. Видеокарты среднего ценового сегмента (RTX 3060Ti) приносят своим обладателям по 450 рублей в день, а доход флагманских моделей составляет 700-800 рублей в сутки. В такой ситуации геймерам остаётся лишь ждать выхода обновлённой линейки RTX 3000 с ограничителем майнинга Эфира на борту, ведь доходность простой RTX 3060 на алгоритме Octopus ощутимо ниже старших моделей.

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-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
Топовая водянка от XPG уже в продаже
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
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Много RTX 3090 в XPERT.RU

Дальнейший рост рынка криптовалют повлечёт за собой усиление дефицита полупроводниковой продукции и ещё больший рост цен на графические адаптеры. Ещё сильнее эту ситуацию усугубляет пандемия и аномальная активность перекупщиков. В таких условиях простым геймерам будет крайне сложно обзавестись хорошей видеокартой по рекомендованной цене.

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Сейчас обсуждают

Holy-Fox
15:59
Не только окупили, но и еще на руках имеют карточки, которые выросли в цене в разы. Кстати, поздравляю всех кто купил биткойны когда "было уже поздно" и прилично заработал )
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
1 1
15:58
глубоко под водой
В России заработал крупнейший в Северном полушарии телескоп, позволяющий изучать эволюцию Вселенной
flash
15:58
Как ты посмел купить 3080, 3070 и другие карты и к тому же не играть на них а майнить?! Я уже 3 года сижу на 1050, пишу в каментах что скоро биток с эфиром рухнут и плююсь в монитор в бессильной злобе...
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
Me4tatelI&gt;
15:56
что то кажется он там не долго работать будет))
В России заработал крупнейший в Северном полушарии телескоп, позволяющий изучать эволюцию Вселенной
Civilian
15:55
В контексте обсуждения - прямым образом, хорошая иллюстрация того что подход "да кому я нужен" оборачивается иногда очень печально.
Специалисты Google разработали сайт, способный красть данные браузера на процессорах Intel и Apple
ArcheryTxs
15:54
Другое дело когда у самих нет ничерта , вот тогда порядок - верно? :) Зато можно трепаться в инете и пальцы гнуть как у всех все плохо, главное чтобы не начали спрашивать а как там у этих самых, кастр...
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
Dimkovski
15:52
Норм. Ждуны в октябре-ноябре ныли и ждали нормальных цен на видеокарты. Март на дворе, ждуны дождались цен x3, а майнеры уже окупили осенние покупки и теперь полным ходом копают лавэ на карман!
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
Giperion121
15:50
Ну не знаю, скоро 30, конечно в чем то есть тут правда, но многие новые игры я прошёл, при этом иногда перепрохожу старые. Давайте посмотрим во что получилось поиграть, а что дальше тестовых бенчей не...
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Павел
15:50
он и снял. Просто автор новости по известной только ему причине не приложил ролик и умолчал что этот блоггер как раз видеоблоггер с youtube и всё что он делает - это видеоролики. https://youtu.be/S4o...
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