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Курс первой криптовалюты полностью восстановился после недавней коррекции и впервые в истории преодолел рубеж в 60 000$ за 1 BTC. Следом растут и котировки главных альткоинов: вторая по популярности криптовалюта Ethereum смогла вернуться к отметке в 1900$ за 1 ETH, тем самым вернув доходность домашнего майнинга к пиковым значениям.

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Даже с учётом неимоверно завышенных цен, сроки окупаемости большинства популярных графических адаптеров составляют 8-9 месяцев. Видеокарты среднего ценового сегмента (RTX 3060Ti) приносят своим обладателям по 450 рублей в день, а доход флагманских моделей составляет 700-800 рублей в сутки. В такой ситуации геймерам остаётся лишь ждать выхода обновлённой линейки RTX 3000 с ограничителем майнинга Эфира на борту, ведь доходность простой RTX 3060 на алгоритме Octopus ощутимо ниже старших моделей.

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Дальнейший рост рынка криптовалют повлечёт за собой усиление дефицита полупроводниковой продукции и ещё больший рост цен на графические адаптеры. Ещё сильнее эту ситуацию усугубляет пандемия и аномальная активность перекупщиков. В таких условиях простым геймерам будет крайне сложно обзавестись хорошей видеокартой по рекомендованной цене.

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