Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Команда бывших сотрудников CD Projekt Red под руководством продюсера третьего Ведьмака Стэна Юста продемонстрировала публике свой новый проект: гибрид экшена, стратегической игры и симулятора колонии под названием Gord. В качестве антуража для проекта Covenant.dev выбрали смесь славянских сказок и фольклора с более классическим тёмным фэнтези.

реклама

Взяв в свои руки руководство над племенем Рассвета игроку предстоит провести своих подопечных вглубь таинственных запретных земель. Основным занятием в игре станет развитие и защита своего личного поселения в духе игр в жанре Survival. Деревне постоянно будут угрожать чужие племена, лесные монстры, болезни и голод, а жители могут потерять рассудок под влиянием неблагоприятных внешних факторов, вроде гибели своих родных.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены



За пределами поселения также можно будет найти немало интересного: в процедурно генерируемом внешнем мире игрока ждёт множество испытаний и квестов, выполнение которых приблизит вас к победе в текущем сценарии. За случайные встречи будет отвечать отдельный алгоритм, подкидывающий вам задания, интересных персонажей или легендарных чудищ. Выход игры должен состоятся в 2022 году на платформе ПК.