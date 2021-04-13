Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
Команда бывших сотрудников CD Projekt Red под руководством продюсера третьего Ведьмака Стэна Юста продемонстрировала публике свой новый проект: гибрид экшена, стратегической игры и симулятора колонии под названием Gord. В качестве антуража для проекта Covenant.dev выбрали смесь славянских сказок и фольклора с более классическим тёмным фэнтези.
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Взяв в свои руки руководство над племенем Рассвета игроку предстоит провести своих подопечных вглубь таинственных запретных земель. Основным занятием в игре станет развитие и защита своего личного поселения в духе игр в жанре Survival. Деревне постоянно будут угрожать чужие племена, лесные монстры, болезни и голод, а жители могут потерять рассудок под влиянием неблагоприятных внешних факторов, вроде гибели своих родных.
За пределами поселения также можно будет найти немало интересного: в процедурно генерируемом внешнем мире игрока ждёт множество испытаний и квестов, выполнение которых приблизит вас к победе в текущем сценарии. За случайные встречи будет отвечать отдельный алгоритм, подкидывающий вам задания, интересных персонажей или легендарных чудищ. Выход игры должен состоятся в 2022 году на платформе ПК.
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