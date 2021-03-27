Оверклокер Rog-Fisher сумел разогнать свежий процессор Intel Core i9-11900K до 7 GHz
Новый флагманский центральный процессор Intel Core i9-11900K уже начал поступать своим первым владельцам, а это значит, что стоит в самое ближайшее время ожидать результатов тестирования его игровой и рабочей производительности. А пока весь мир ожидает окончания эмбарго на обзоры профессиональные оверклокеры уже приступили к процессу экстремального разгона.
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Согласно веб-сайту CPU-Z Validation, оверклокер под псевдонимом Rog-Fisher уже сумел раскочегарить новый камень intel до частоты свыше 7 GHz при напряжении 1,873 вольт. Такая частота была достигнута на материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Apex использованием жидкого азота для охлаждения.
Кроме того, в сети появилось видео от PC Wale, в котором был запечатлён процесс ещё одного разгона Intel Core i9-11900K при помощи жидкого азота. Эти оверклокеры сумели достичь тактовой частоты в 6,5 ГГц при напряжении 1,7 вольт на материнской плате ROG Maximus XIII Hero с использованием кастомного XOC BIOS от SafeDisk (другой известный оверклокер из Южной Кореи, работающий на ASUS), позволяющего поднимать напряжение вплоть до 2 вольт. Ещё больше результатов и видео с разгоном процессора и новыми рекордами стоит ожидать после 30 марта, когда состоится официальный запуск продаж и закончится эмбарго на публикации.
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