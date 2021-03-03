72% инвесторов считают Bitcoin финансовым пузырём, но продолжают вкладывать в него свои деньги
Криптовалюты уже давно являются причиной ожесточённых споров о реальной ценности данного вида активов. Критики явления называют Bitcoin и другие монеты ничем не обеспеченным пузырём, а их оппоненты заявляют о революции в сфере финансов новой ступени эволюции денег. Так или иначе, сейчас цифровые монеты показывают рекордный рост и привлекают к себе внимание большого количества профессиональных инвесторов.
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Аналитическая компания Xangle решила выяснить их реальное отношение к криптовалютам и провела опрос среди 379 аккредитованных инвесторов с годовым доходом не менее 200 000 долларов США. И результаты данного исследования оказались весьма любопытными.
Оказалось, что 87% инвесторов знает о Биткоине, а 70% имеют опыт инвестирования в криптовалюты. Причём 61,7% респондентов делали это в рамках долгосрочной стратегии. Более 40% опрошенных заявили, что имеют криптовалюты в своём портфеле прямо сейчас.
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Исходя из этих данных можно подумать, что криптовалюты наконец-то получили массовое признание среди профессионалов финансовой сферы. Но в реальности большинство из опрошенных проявили интерес к этому классу активов только на волне всеобщего ажиотажа.
Так, лишь 8,6% респондентов видят в Bitcoin альтернативу государственным валютам, а его возможности децентрализации и конфиденциальности интересны лишь 2,6% опрошенных. Вместе с тем, 72% инвесторов считают Bitcoin финансовым пузырём, который скоро лопнет и нанесёт серьёзный ущерб самым доверчивым участникам рынка. 73% опрошенных назвали Bitcoin схемой Понци (классический пример построения финансовой пирамиды).
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Из всей этой информации можно сделать следующий вывод: большинство инвесторов не имеют веры в светлое будущее криптовалют, видя в них лишь инструмент для спекуляции. При этом они прекрасно понимают все риски подобных инвестиций и готовы выйти из рынка, если почувствуют его слабость.
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