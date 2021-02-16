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16 февраля 2021 года в мире криптовалют произошло поистине историческое событие: курс первой криптовалюты Bitcoin достиг заветной отметки в 50 000$ за 1 BTC. Общая капитализация рынка криптовалют достигла рекордных 1,52 триллиона долларов США.

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После пробоя психологического уровня цена резко поднялась до 50 689$ за монету, а затем обвалилась до 49 300$, что может свидетельствовать о желании долгосрочных держателей актива зафиксировать прибыль. Об этом же говорят результаты последнего отчёта аналитиков Glassnode.

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Согласно их данным, многие холдеры начали активно распродавать свои монеты ещё после объявления Илона Маска об инвестициях $1,5 миллиарда в Bitcoin. Показатели индикатора ASOL (среднее время удержания потраченных монет) подскочили с 30 до 58 дней. А достижение криптовалютой новых высот стоимости может ещё сильнее подстегнуть желание инвесторов выйти из актива с прибылью.

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Впрочем, среди владельцев Bitcoin всё ещё остаётся немало и тех, кто настроен куда более оптимистично. В том же отчёте Glassnode можно заметить существенное снижение давления на рынок со стороны майнеров, которые с начала февраля предпочитают придержать добытые BTC до достижения ими более высоких цен.

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