Курс Bitcoin достиг заветной отметки в 50 000$ - долгосрочные инвесторы начали избавляться от монет
16 февраля 2021 года в мире криптовалют произошло поистине историческое событие: курс первой криптовалюты Bitcoin достиг заветной отметки в 50 000$ за 1 BTC. Общая капитализация рынка криптовалют достигла рекордных 1,52 триллиона долларов США.
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После пробоя психологического уровня цена резко поднялась до 50 689$ за монету, а затем обвалилась до 49 300$, что может свидетельствовать о желании долгосрочных держателей актива зафиксировать прибыль. Об этом же говорят результаты последнего отчёта аналитиков Glassnode.
Согласно их данным, многие холдеры начали активно распродавать свои монеты ещё после объявления Илона Маска об инвестициях $1,5 миллиарда в Bitcoin. Показатели индикатора ASOL (среднее время удержания потраченных монет) подскочили с 30 до 58 дней. А достижение криптовалютой новых высот стоимости может ещё сильнее подстегнуть желание инвесторов выйти из актива с прибылью.
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Впрочем, среди владельцев Bitcoin всё ещё остаётся немало и тех, кто настроен куда более оптимистично. В том же отчёте Glassnode можно заметить существенное снижение давления на рынок со стороны майнеров, которые с начала февраля предпочитают придержать добытые BTC до достижения ими более высоких цен.
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