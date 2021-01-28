Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel планирует наверстать отставание от AMD используя 3-нм техпроцесс TSMC - DigiTimes

Издание DigiTimes сообщило о подписании договора между компаниями.
[ ] для раздела Блоги
6
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Еще одна RTX 3060 Ti в наличии
RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Выход процессоров линейки Ryzen 5000 сильно поменял баланс сил на рынке процессоров для десктопных ПК. Intel в одночасье потеряли лидерство и оказались в позиции догоняющих, а трудности с освоением более тонких техпроцессов на собственных фабриках гиганта не позволяют надеяться на изменение ситуации в ближайшем будущем.

реклама

Решением проблемы могло бы стать сотрудничество с компаниями-лидерами в сфере производства полупроводниковых изделий, и похоже Intel всё-таки собираются воспользоваться услугами тайваньской TSMC. Тайваньское издание DigiTimes в своём новом отчёте сообщило о подписании между компаниями договора о производстве процессоров линейки Intel Core на базе 3-нм техузла TSMC. Производство этой продукции должно начаться во второй половине 2022 года. При этом ранее другие издания уже сообщали о том, что процессоры 13-го поколения Intel будут базироваться на 5-нм+ стандарте TSMC.

анонсы и реклама
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Но при этом новый генеральный директор Intel Пэт Гелсингер не собирается полностью отказываться от собственных производственных мощностей. По его словам, большая часть высокопроизводительных процессоров компании вновь будет производится на своих заводах уже с 2023 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
+
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
34
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
16
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
98
Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
17
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
24
Два флагмана HUAWEI 2017 года получили финальное обновление EMUI и завершили жизненный цикл
5
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
42
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
7
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
93
Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой
14
Первые тесты бюджетной видеокарты Radeon RX 6700 продемонстрировали высокую производительность в AoS
10
24 смартфона Samsung получили прошивку One UI 3.0 на Android 11
4
Первые проекты майнинг ферм из ноутбуков уже строятся и тестируются
29
8-ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел в РФ – мощный игровой процессор со скидкой 8000 рублей
25
Intel представила свой первый дискретный видеоадаптер для ПК с архитектурой Xe и 4 Гбайт памяти
31
Похоже, в грядущей Resident Evil Village будет открытый мир и обнажёнка
6
В Steam проходят скидки до 85% на серию Assassin's Creed и другие игры
1
Лиза Су признала дефицит видеокарт и процессоров и назвала сроки их возвращения в магазины
40
Майнеры не обходят стороной даже мобильные видеокарты — ноутбуки с GeForce RTX 30 под прицелом
7
GTA VI окажется самой реалистичной игрой серии, а поведение NPC станет значительно разнообразнее
2
Разработчики онлайн-шутера «Калибр» после расставания с Wargaming перезапустили свой проект
7
Intel впервые за много лет разрешит разгон ОЗУ на бюджетных материнских платах на чипсетах B560
18

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
20
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
45
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
69
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
+

Сейчас обсуждают

sanchez521
13:01
Не у всех маленькие мониторы и fhd. Ну и некоторые хотят лучи. Ни одна из gtx уже не прокатит.
С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
intel fan
13:00
"Великий знаток" - это ты наверное? Расскажи мне сказку, о том какой же ресурс у видеокарты и как он рассчитывается или измеряется?
Видеокарты GeForce RTX 3080 сильно греются во время майнинга и могут выйти из строя – Tomshardware
Egor Ka
12:58
ахахах, ждуны, ну как поиграли?
С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
Рома Старцев
12:58
не удивит, но помимо зп там еще куча разных факторов)
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
SpeedT
12:57
Интел и АМД недовольны производительностью Нвидии - вот правильный заголовок
NVIDIA замечена в искажении результатов тестов GPU RAPIDS и подмене программного алгоритма – ТH
Эдуард Кузнецов
12:57
интел и нвидия имели между собой какое-то неуловимое сходство, оно крылось не в особом отпечатке изысканности или интеллекта, а в безусловной открытости, честности и здравом смысле.))) Артур Конан До...
NVIDIA замечена в искажении результатов тестов GPU RAPIDS и подмене программного алгоритма – ТH
flyval
12:56
А я купил Xeon 2637 v2 за 1900 рублей и он тоже тянет все игры
8-ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел в РФ – мощный игровой процессор со скидкой 8000 рублей
McArcher
12:56
Потому что за клевету нужно отвечать. Пока их не засудили, они быстренько подтёрли свои картинки и сайты. Это выглядит как крысятничество. Я несколько дней назад сюда как раз запостил скриншот с их са...
С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
LordTornado
12:54
Качнуть рынок с 30к гораздо проще вниз, чем вверх.
Курс Биткоина упал ниже 30 000 $ – рынок потерял 500 миллионов, а киты продолжили игру на повышение
daimos
12:54
Тогда почему зеленых так выделил
С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем