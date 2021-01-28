Intel планирует наверстать отставание от AMD используя 3-нм техпроцесс TSMC - DigiTimes
Выход процессоров линейки Ryzen 5000 сильно поменял баланс сил на рынке процессоров для десктопных ПК. Intel в одночасье потеряли лидерство и оказались в позиции догоняющих, а трудности с освоением более тонких техпроцессов на собственных фабриках гиганта не позволяют надеяться на изменение ситуации в ближайшем будущем.
реклама
Решением проблемы могло бы стать сотрудничество с компаниями-лидерами в сфере производства полупроводниковых изделий, и похоже Intel всё-таки собираются воспользоваться услугами тайваньской TSMC. Тайваньское издание DigiTimes в своём новом отчёте сообщило о подписании между компаниями договора о производстве процессоров линейки Intel Core на базе 3-нм техузла TSMC. Производство этой продукции должно начаться во второй половине 2022 года. При этом ранее другие издания уже сообщали о том, что процессоры 13-го поколения Intel будут базироваться на 5-нм+ стандарте TSMC.
Но при этом новый генеральный директор Intel Пэт Гелсингер не собирается полностью отказываться от собственных производственных мощностей. По его словам, большая часть высокопроизводительных процессоров компании вновь будет производится на своих заводах уже с 2023 года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила