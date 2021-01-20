MSI готовит специальные версии видеокарт GeForce RTX 3000, предназначенные для майнинга
Курсы ключевых криптовалют продолжают свой рост, а ситуация с дефицитом видеокарт среднего ценового сегмента пока что не думает прекращаться. Майнеры массово скупают геймерские графические адаптеры даже по завышенным ценам, но пока что спрос всё равно превышает предложение. Теперь же стало известно, что некоторые крупные производители готовят специализированные линейки GPU, ориентированные на любителей домашнего майнинга.
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Сетевой детектив harukaze5719 обнаружил в базе данных Евразийской экономической комиссии поданный MSI документ, содержащий наименования GeForce RTX 3060 Ti Miner 8G и GeForce RTX 3060 Ti Miner 8G OC с заводским разгоном.
Речь идёт о предназначенных для майнинга версиях видеокарт на базе графического чипа GA104-200-A1 с 4864 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6. Вероятно, данные решения получат более демократичный ценник, но будут производиться из бюджетных компонентов и не получат портов HDMI и DisplayPort. При потреблении 120 Ватт данные модели могут выдавать производительность в майнинге около 50-60 MH/s. Данных о времени поступления этих карт в продажу пока что не имеется.
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