Крупные магазины уже начали избавляться от физических копий Cyberpunk 2077 со скидкой 50%
Прошел всего лишь месяц после скандального релиза Cyberpunk 2077, а крупные торговые сети начали избавляться от физических копий игры с огромными скидками до 50%. Пользователь Twitter под ником Wario64 обратил внимание на серьёзное снижение цен дисковых версий игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One в американской сети магазинов Best Buy.
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Похожим образом выглядят ценники игры на торговой площадке Amazon, где дисковые издания игры для консолей прошлого поколения можно купить за $29.99, а физическую копию для ПК за $39.99. При этом на старте продаж игра стоила полноценные $60, а разработчики изо всех сил уверяли общественность в том, что скидок на игру в первый год ждать не стоит.
Подобное снижение цен произошло из-за огромной волны негатива к игре от рядовых геймеров, связанного с плачевным техническим состоянием Cyberpunk 2077 на консолях и обилием багов во всех версиях проекта. На этом фоне акции разработчиков из CD Projekt Red упали почти на 50% за месяц, а некоторые аналитические компании предрекают студии скорую потерю независимости и поглощение более крупным игроком рынка.
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