Неудачи Cyberpunk 2077 и обвал акций на 50% могут привести CD Projekt к поглощению крупным издателем
Ещё полгода назад никто и предположить не мог, каким скандалом обернётся выход долгожданной ролевой игры Cyberpunk 2077. CD Projekt до сих пор разгребают последствия своего решения выпустить игру в ненадлежащем техническом состоянии, аврально работают над заплатками, готовятся к многочисленным судебным процессам, а акции компании уже потеряли почти половину своей стоимости.
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На этом фоне аналитическая компания DFC Intelligence опубликовала довольно подробный разбор всей ситуации с предсказанием возможных последствий. Аналитики сочли, что к проблемам привела не столько сырость выпущенной версии игры, сколько неправильный подход к рекламе и продвижению Cyberpunk 2077. По их мнению разработчикам следовало ещё раз перенести дату релиза или выпустить проект только на ПК, отложив консольные версии на более поздний срок. ещё одним выходом из ситуации они назвали выпуск игры в режиме раннего доступа.
Падение акций компании на 50% в DFC считают неприемлемым, а бизнес-репутацию самой CD Projekt серьёзно подпорченной. На это повлияло не только умалчивание информации о техническом состоянии игры, но и попытка переложить часть ответственности за возвраты игры на партнёров из Microsoft и Sony. По мнению аналитиков, все эти факторы делают компанию кандидатом на поглощение со стороны более крупных игроков рынка.
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