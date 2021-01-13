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Redmi Note 8 Pro по праву можно назвать народным смартфоном. Этот долгожитель даже спустя 16 месяцев после запуска продолжает отлично продаваться, существенно превосходя по тиражам многие новинки. В этом есть немалая заслуга его универсальности и отличных технических характеристик, которые позволяют данному устройству демонстрировать солидную производительность даже в требовательных играх и приложениях.

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Если обратиться к данным сервиса Яндекс Маркет, то можно обнаружить, что цена данного устройства за последний месяц слегка упала с 20 784 рублей до 19 990 рублей. Это всё ещё выше летних цен со скидками, но тогда актуальным был совершенно другой курс доллара. К тому же можно найти предложение и по более низкой цене. К примеру в официальном магазине Ситилинк на Tmall Redmi Note 8 Pro 6/128Gb можно купить за 18 840 рублей с применением промокода CTL800.

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