Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Выход процессоров AMD Ryzen 5000 серьёзно изменил расстановку сил в сегменте высокопроизводительных игровых CPU. Чипы Intel лишились статуса безоговорочного лидера в играх, уступив его новым продуктам красной команды. Но поклонники Intel продолжали утверждать, что процессоры 10-го поколения Comet Lake всё ещё могут тягаться с Ryzen на равных благодаря разгону до 5GHz и выше.
реклама
Авторы авторитетного youtube-канала Gamers Nexus решили проверить правдивость подобных заявлений, протестировав два 6-ядерных процессора Ryzen 5600X и Core i5-10600K в максимальном разгоне без использования экстремальных средств охлаждения. Кроме того, разгону подверглись и модули оперативной памяти с последующей тщательной настройкой первичных и вторичных таймингов.
Ryzen 5600X был разогнан до 4.8 GHz с ОЗУ на частоте 3800 MHz и шиной Infinity Fabric на 1900 MHz. В качестве материнской платы использовалась GIGABYTE X570 AORUS MASTER. Core i5-10600K оказался стабилен на частоте в 5.1 GHz с памятью в 4000 MHz и таймингами CL15. Оперативная память была представлена комплектом G.Skill Trident Z Neo 32 Gb, а охлаждались обе системы СЖО Arctic Liquid Freezer 2.
В итоге даже максимальный разгон не помог Core i5-10600K вырваться в лидеры. В большинстве тайтлов оверклокинг лишь дал ему возможность сравняться со стоковым Ryzen 5600X, но в аналогичном разгоне красный CPU не оставлял 10600K никаких шансов. Единственной игрой, в которой Core i5-10600K смог опередить своего прямого конкурента стала Red Dead Redemption 2. Во всех остальных сценариях даже не разогнанный 5600X оказался эффективнее.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила