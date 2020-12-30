Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Выход процессоров AMD Ryzen 5000 серьёзно изменил расстановку сил в сегменте высокопроизводительных игровых CPU. Чипы Intel лишились статуса безоговорочного лидера в играх, уступив его новым продуктам красной команды. Но поклонники Intel продолжали утверждать, что процессоры 10-го поколения Comet Lake всё ещё могут тягаться с Ryzen на равных благодаря разгону до 5GHz и выше.

реклама

Авторы авторитетного youtube-канала Gamers Nexus решили проверить правдивость подобных заявлений, протестировав два 6-ядерных процессора Ryzen 5600X и Core i5-10600K в максимальном разгоне без использования экстремальных средств охлаждения. Кроме того, разгону подверглись и модули оперативной памяти с последующей тщательной настройкой первичных и вторичных таймингов.

анонсы и реклама Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Распродажа остатков RTX 1650 в XPERT.RU Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Ryzen 5600X был разогнан до 4.8 GHz с ОЗУ на частоте 3800 MHz и шиной Infinity Fabric на 1900 MHz. В качестве материнской платы использовалась GIGABYTE X570 AORUS MASTER. Core i5-10600K оказался стабилен на частоте в 5.1 GHz с памятью в 4000 MHz и таймингами CL15. Оперативная память была представлена комплектом G.Skill Trident Z Neo 32 Gb, а охлаждались обе системы СЖО Arctic Liquid Freezer 2.

В итоге даже максимальный разгон не помог Core i5-10600K вырваться в лидеры. В большинстве тайтлов оверклокинг лишь дал ему возможность сравняться со стоковым Ryzen 5600X, но в аналогичном разгоне красный CPU не оставлял 10600K никаких шансов. Единственной игрой, в которой Core i5-10600K смог опередить своего прямого конкурента стала Red Dead Redemption 2. Во всех остальных сценариях даже не разогнанный 5600X оказался эффективнее.

реклама



