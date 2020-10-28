Radeon RX 6800 существенно обгоняет RTX 3070 и имеет вдвое больше видеопамяти всего за 579$
Самым привлекательным анонсом прошедшей презентации новых видеокарт AMD стала Middle-end карта Radeon RX 6800. Её характеристики впечатляют: 60 вычислительных блоков и 3840 потоковых процессоров. 16 Gb видеопамяти стандарта GDDR6 и 128 Mb Infinity Cache, который существенно увеличит пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с конкурентами. Весьма солидные тактовые частоты в 1815 MHz с возможностью буста до 2105 Mhz. TDP новинки находится на уровне 250 Ватт.
реклама
Согласно внутренним тестам AMD, в играх с разрешением 4K эта видеокарта на 10-15% опережает флагман прошлого поколения Nvidia RTX 2080 Ti. При этом её прямой конкурент в лице RTX 3070 в 4K отстаёт от RTX 2080 Ti за счёт малого объёма видеопамяти, а на длительной дистанции и вовсе не сможет конкурировать на равных, ведь размеры текстур современных игр растут из года в год. Также стоит заметит, что и в разрешении 1440р Radeon RX 6800 имеет значительный отрыв от RTX 2080 Ti, в то время как 3070 опережает флагман поколения Turing всего на 3-5%, да и то не во всех играх.
При этом цена Radeon RX 6800 будет равна 579$, что всего на 79 долларов США больше, чем у RTX 3070, при куда большем потенциале в играх следующего поколения. Напомним, что у консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5 объём видеопамяти равняется 10 и 16 Gb соответственно, а игры будут оптимизировать именно под железо приставок. В продажу видеокарта поступит 18 ноября 2020 года.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила