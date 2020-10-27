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Одной из самых интересных видеокарт новой линейки Nvidia Ampere должна была стать именно RTX 3070. Во время анонса геймерам пообещали невероятное: производительность предыдущего флагмана по цене всего в 500$ (RTX 2080 Ti стоила внушительные 1200$). Показанные позже внутренние тесты самой Nvidia тоже внушали оптимизм, но до полной уверенности оставалось лишь дождаться первых реальных тестов от независимых обзорщиков и IT-ресурсов.

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Теперь же информационное эмбарго подошло к концу и многие популярные Youtube-каналы, посвящённые тематике компьютерного железа, опубликовали свои обзоры с тестами в современных и актуальных на данный момент играх. Одним из них был канал Hardware Unboxed, досконально изучивший возможности новинки в 14 известных игровых тайтлах и сравнивший её результаты с картами предшествующих поколений. Тестировалась видеокарта в паре с процессором Ryzen 3950X и 32 Gb ОЗУ четырьмя модулями с частотой 3200 MHz и таймингами CL14.

В наиболее оптимальном для этой карты разрешении 1440р RTX 3070 почти везде идёт или на равных, или чуть-чуть обгоняет RTX 2080 Ti. А вот в более требовательном к объёму видеобуфера разрешении 4К уже прошлый флагман одерживает победу за счёт 11GB видеопамяти. Среди тестируемых игр были и такие, в которых новая архитектура даёт существенный буст производительности (Horizon Zero Dawn), и те, что предпочитают предыдущее поколение видеокарт (Metro Exodus, DOOM Eternal).

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В конечном итоге RTX 3070 и правда предоставляет пользователям уровень производительности, близкий к RTX 2080 Ti, хоть и с некоторыми оговорками. И уж тем более она оставляет далеко позади предтопы прошлого поколения RTX 2080 и 2080 Super. Если AMD со своей новой линейкой видеокарт не сотворит чудо, то 3070 станет самым лучшим решением для требовательных, но экономных геймеров на долгие годы вперёд.



