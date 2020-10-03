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DRM-система Denuvo начинает понемногу сдавать свои позиции. Известный в сообществе крякеров хакер EMPRESS смогла одолеть защиту актуальной версии популярного RPG-шутера Borderlands 3. Как указано в NFO-файле релиза, игра была защищена Denuvo восьмой ревизии. Сама EMPRESS заявила, что основной её целью являются не деньги или известность, а борьба за идеи свободного ПО. По её мнению DRM-системы, и в частности Denuvo, являются раком игровой индустрии и лишают пользователей права на безоговорочное владение купленным продуктом.

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Также она подчеркнула, что издатели до сих пор не удалили DRM даже из многих старых и очень старых игр, что может стать препятствием для доступа к ним в дальнейшем, даже когда эти игры будут забыты и заброшены. Следующей своей целью хакер выбрала Mortal Kombat 11. Эта игра остаётся неприступной для взломщиков уже на протяжении 529 дней с момента релиза.

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Стоит отметить, что Borderlands 3 уже подвергалась взлому хакерской группировкой Codex, но с того момента актуальная версия игры успела существенно изменится и обрасти ворохом всевозможного контента.

Borderlands 3 - продолжение серии популярных шутеров от первого лица с элементами RPG, вышедшее в 2019 году. Игра получила тёплый приём у игроков и журналистов и разошлась тиражом в 8 миллионов копий за первый год продаж.