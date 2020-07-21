Хакерская группировка PARADOX взломала ещё одну популярную ААА-игру с интегрированной защитой Denuvo
Антипиратская защита Denuvo является настоящей головной болью для хакерских группировок, занимающихся взломом игр. Зачастую защищённые данным софтом игры способны месяцами держать оборону от назойливых хакеров, поэтому взлом каждой из них с большим энтузиазмом воспринимается в сообществе любителей пиратского контента.
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В этот раз взломом отличилась одна из старейших хакерских группировок PARADOX, чей наибольший расцвет пришёлся на 1990-2000-е годы. Тогда они были известны за взлом множества игр для старых консолей, и компьютеров под управлением операционных систем Windows. Одним из наиболее памятных их достижений является взлом операционной системы Windows Vista. теперь же они вернулись со взломом крупного дополнения для успешной игры Monster Hunter World: Iceborne. Всего защита продержалась 193 дня.
В своём NFO PARADOX заметили, что взлому подверглась наиболее актуальная на данный момент ревизия Iceborne. В игру были интегрированы сразу несколько систем DRM: Steam, Denuvo и CapcomAntiTamper.
Monster Hunter World: Iceborne - большое дополнение к очень популярной японской ролевой игре, посвященной охоте на гигантских чудовищ. В аддоне была добавлена новая локация Морозный простор и множество новых монстров, заданий и предметов экипировки.
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