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Пару дней назад другой автор overclockers.ru опубликовал весьма противоречивую статью про якобы уже свершившуюся легчайшую победу PlayStation 5 над Xbox Series X в грядущей консольной войне. Данный материал по факту являлся вольным пересказом одного из последних роликов блогера itpedia с говорящим названием "PS5 УНИЧТОЖИЛА Xbox Series X", приправленным критической дозой фанбойства.

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Уже сам исходный материал глубоко неуважаемого мною Алексея Шевцова был мягко говоря спорным, но самое забавное в этой ситуации то, что его ролик вышел ещё до сокрушительной для всех фанатов Sony новости о покупке Microsoft издательства Bethesda, что весьма меняет расклад сил в этой битве. В данной статье я собираюсь привести доводы в пользу того, что в этом поколении шансы PlayStation 5 на безоговорочное лидерство стремятся к нулю, а главным приоритетом для Sony станет в лучшем случае сохранение паритета. Всё нижеизложенное является персональным мнением автора статьи и может быть оспорено вами в комментариях.

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Начнём мы наш разбор с озвучивания довольной простой истины: для РФ и стран СНГ консоли являются второстепенными игровыми устройствами ввиду невероятной популярности ПК-гейминга. И поэтому результаты нашего рынка мало интересуют крупных платформодержателей. Исторически сложилось так, что наибольшей популярностью консоли пользуются в трёх регионах: Северная Америка, Европа и Япония. Именно на них приходится львиная дола продаж консолей и игр для них, и именно там развернётся главная битва между PS5 и Xbox SeX за симпатии и кошельки пользователей.

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Причём игроки из этих регионов зачастую вообще не рассматривают ПК как возможный вариант игрового устройства, ведь сборка компьютера обходится значительно дороже чем покупка приставки, да к тому же ещё и куда сложнее. Игры в развитых странах стоят одинаково на любых платформах, а за использование торрентов вполне реально схлопотать немалый штраф. К тому же на консолях существует развитый вторичный рынок дисков с играми, а ПК уже давно ушёл в сторону цифровой дистрибуции. В таких условиях их потребительские привычки складывались уже очень давно, и условный Джон из США будет выбирать не из троицы ПК, PlayStation и Xbox, а только между двумя консолями.

И вот тут-то уже будет иметь сильное значение то, чего лишается пользователь, выбирая то или иное устройство. Им будет совершенно не важен тот факт, что игры Xbox доступны ещё и на ПК, главное то, что их нет на PlayStation 5. Здесь в дело вступает покупка Bethesda и множества других студий калибром поменьше.

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Так на консоли от Sony уже точно не появятся новые части The Elder Scrolls, Fallout, Doom и Wolfenstein, а вся многомиллионная армия поклонников этих франшиз из стран развитого капитализма определённо сделает свой выбор в пользу Xbox. Некоторые фанаты Sony всё ещё продолжают себя убеждать в том, что эти игры всё-таки выйдут на PS5, но любому здравомыслящему человеку должно быть очевидно, что сделки на 7,5 миллиардов заключают явно не для того, чтобы потом делиться своей интеллектуальной собственностью.

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Кроме того, Microsoft заявила, что приобретением Bethesda дело не ограничится, и они продолжат наращивать количество внутренних студий (сейчас их уже 27 против 13 у Sony). В сети циркулирует большое количество слухов о том, что софтверный гигант уже вовсю присматривается к студиям из Японии и пытается договориться с французами из Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator). И силами всех этих талантливых студий библиотека Xbox будет наполняться огромным количеством игр на любой вкус, которые не будут доступны обладателям PlayStation 5.

Sony же при всём желании не сможет на равных соревноваться с Microsoft в покупке студий: чит-код на бесконечные деньги есть только у Фила Спенсера. Конечно, те студии которые уже есть в их распоряжении, продолжат выпускать качественные блокбастеры, но вот хватит ли их для достойной конкуренции с лавиной игр из Game Pass - большой вопрос. Бюджеты и сроки разработки их игр растут. К примеру, в поколении PS4 великая и ужасная Naughty Dog произвела на свет всего 2 полноценные игры (Uncharted 4 и TLoU 2), в то время как на PS3 за поколение было выпущено 4 тайтла (Uncharted 1-3 и TLoU).

Другим ярким примером служит Insomniac Games, которая на PS4 выпустила успешную Spider-Man и ремейк самого первого Ratchet & Clank, в то время как для PS3 за сравнимый временной промежуток ими были сделаны аж 7 (!) полноценных блокбастеров (Resistance 1-3 и 4 части Ratchet & Clank Future). А Santa Monica Studio в прошедшем поколении отметилась и вовсе лишь одной игрой - God of War 2018 года. Вывод из всего этого напрашивается сам собой: те самые любимые фанатами эксклюзивы PlayStation будут выходить не чаще чем 1-2 раза в год.





Ещё одним немаловажным фактором в борьбе станет цена на игры, которая в новом поколении вырастет до внушительных 70$ в США и 80€ в странах еврозоны. И здесь может показаться, что обе консоли находятся в равных условиях, но на деле всё меняет наличие на Xbox подписки Games Pass, позволяющей за 10$ в месяц играть во все игры от внутренних студий Microsoft прямо на старте. К тому же в сервисе регулярно появляются игры от сторонних издателей, пусть и не первой свежести, но для тех, кто не гонится за новинками и не готов покупать игры в день выхода за полную стоимость, это не имеет существенного значения. Особенно Game Pass будет актуален для нашего региона, ведь цены на игры для PlayStation 5 оказались совершенно оторваны от нашей экономической реальности.

В среде оголтелых фанатов PS5 я конечно же слышал мнение о том, что все игры для Game Pass будут унылыми и искусственно растянутыми сервисами, призванными транжирить время игрока, но в реальности политика Microsoft направлена на создание как можно большего разнообразия в рамках своей экосистемы. Там будут и игры-сервисы, и инди, и статусные дорогие проекты в жанрах стратегии, шутера, экшена от третьего лица, RPG и Immersive sim.

В компании прекрасно понимают, что у игр-сервисов аудитория ограничена, и большое их количество будет попросту мешать популярности друг друга. Об этом красноречиво говорит провал таких игр как Anthem, Fallout 76, Marvel's Avengers и Division 2, да и грядущие Godfall и Outriders тоже скорее всего отправятся следом, ведь рынок откровенно перенасыщен подобными проектами.

Ещё одним сомнительным доводом сторонников Sony является больший онлайн на их консоли (в теории). Вот только основан он на том факте, что предыдущее поколение консолей Microsoft разгромно проиграло. Но учитывая всё вышесказанное можно предположить, что в этом поколении как раз PlayStation будет в роли догоняющего, и онлайн на Xbox будет больше, ведь он напрямую зависит от продаж консоли.

Наконец, самой абсурдной претензией к новым Xbox является разделение консоли на 2 модели. Дескать Series S не потянет новые игры и будет бутылочным горлышком поколения. Вот только заявлять такое может лишь человек, никогда не игравший на ПК с видеокартами разного уровня. Процессор у обеих версий Xbox будет один и тот же, а видеочипы ориентированы на разные разрешения: Series X - 4K, а Series S - 1080р. Кроме того, в ход пойдут и другие методы оптимизации. К примеру, уже сейчас известно, что игры для Series S будут весить на 30% меньше, что достигается за счёт меньшей детализации текстур (но в 1080р вы этого всё равно не заметите).

Младшая консоль предназначена для той части аудитории, которая предпочитает играть в Fifa или Call of Duty и покупает в среднем 3-4 игры за всё поколение. И для своих целей подобные игроки очевидно выберут консоль за 300$, а не конкурента за 400$.

Ну и на десерт стоит упомянуть про приятные мелочи, вроде полной обратной совместимости Xbox с играми и аксессуарами от прошлых поколений. В общем, у Xbox на этот раз есть все козыри на руках для того, чтобы разгромить оппонента в 9 поколении. Это и армия внутренних студий, и множество уже анонсированных эксклюзивных тайтлов (Avowed, TES 6, Starfield, новая Fable, Hellblade 2, Everwild), и очень привлекательная ценовая политика во главе с Game Pass. Всё это с лёгкостью может склонить покупателей из западных стран в пользу приобретения консоли от Microsoft.

Я не хочу сказать, что PlayStation 5 ждёт абсолютное фиаско. В конце концов аудитория преданных фанатов сумела сделать 13 миллионов продаж даже тотально провальной Wii U от Nintendo. Но сейчас борьба будет вестись за рядовых потребителей, которые не привыкли рассматривать эксклюзивы Sony как нечто элитарное и при этом умеют считать свои деньги (вспоминаем знаменитый своим идиотизмом совет от фанбоев Sony: купить одновременно ПК за 1000$ и PS5 за 500$, которым они пытаются доказать бессмысленность существования Xbox).

Лично я всё ещё считаю ПК самой ультимативной платформой, но в ближайшие 1,5-2 года для сборки компьютера, по производительности аналогичного консолям следующего поколения, придётся выложить сумму в районе 1000$, если не выше. В таких условиях массовая аудитория будет выбирать Xbox, небольшая прослойка энтузиастов продолжит сидеть на персоналках, а PS5 останется уделом лишь самых преданных фанатов Sony.