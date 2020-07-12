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Radeon RX 560 была бюджетным представителем линейки RX 500, вышедшей в 2017 году. Для своего времени это была вполне неплохая видеокарта, но сохранила ли она хоть немного актуальности в 2020 году? Авторы портала Gecid.com протестировали видеоадаптер в 20 актуальных на данный момент играх, среди которых можно найти как популярные многопользовательские тайтлы, так и требовательные AAA-проекты.

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Для тестового стенда был использован ПК на базе процессора Intel Core i5-9400F, материнской платы Biostar B360GT3S Racing и 16 Гб ОЗУ G.SKILL Trident Z Neo 2x8GB DDR4-2666. Накопителем послужил Patriot P200 на 2TB. Видеокарты была представлена версиями в исполнении HIS RX 560 Green iCooler OC на 2Gb памяти и Sapphire Pulse RX560 на 4Gb памяти.

Поскольку целью теста было не наблюдать слайдшоу, а увидеть возможности данного GPU в современных реалиях, настройки графики сильно разнятся от игры к игре. В Dota 2 на обеих видеокартах можно выставлять максимальные настройки и наслаждаться фреймрейтом в 80+ FPS. World of Tanks на максималках выдаёт 50 с небольшим кадров в секунду, а на высоких добирается и до 80. ARK: Survival Evolved нормально играется лишь на низком пресете, демонстрируя производительность в 40-50 кадров в секунду.

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В Rust со средне-низкими настройками можно наблюдать 40-45 FPS с просадками до 30. В Apex Legends на низких можно приблизится к 60 FPS, но просадки до 40 портят общую картину. Похожая ситуация наблюдается и в PlayerUnknown’s Battlegrounds, вот только просадки здесь могут достигать 26 кадров в секунду на младшей карте с 2Gb. Call of Duty: Warzone оказалась весьма чувствительной к объёму видеобуфера. Если на карте с 4Gb средний FPS находится в районе 50, то версия с 2Gb довольствуется лишь 35. Escape from Tarkov на низких выдает 45 кадров в секунду. Valorant подтвердил теорию о том, что его можно запустить на любом офисном ведре, демонстрируя средний фреймрейт в 160 FPS.

Assassin’s Creed: Odyssey на низких настройках графики может порадовать игрока 45 кадрами в секунду. В Borderlands 3 младшая версия видеокарты способна потянуть лишь низкие настройки, в то время как 4-гигабайтная карта может замахнуться на средние. В обоих случаях фреймрейт держится в области 50 FPS. Gears 5 на низких можно пробежать в 60 FPS. А вот в Control RX 560 может обеспечить лишь 40 кадров в секунду. Metro: Exodus на RX 560 2Gb оказалась за гранью играбельных 30 FPS, демонстрируя слайдшоу в 18-25 кадров в секунду. На старшей ревизии карты ситуация куда лучше: около 50 FPS.

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Resident Evil 3 Remake радует глаз профилем настроек "Баланс", выдавая стабильные 50 кадров в секунду. Star Wars Jedi: Fallen Order тоже можно пройти на средних настройках с консольными 30-40 FPS. DOOM Eternal разница между картами на низких настройках составляет 10 FPS. 50 кадров в секунду у старшей и 40 у младшей. Red Dead Redemption 2 условно играбелен на минималках с 40 FPS, но на 2-гигабайтной карте придётся уменьшить масштаб рендера.

Подводя итоги можно сказать что данные карты уже доживают свой век. На них ещё можно пробежать на минимальных настройках большинство блокбастеров и с комфортом играть в киберспортивные дисциплины, но потенциал их уже полностью исчерпан. Покупать эти карты на вторичке уже нет совершенно никакого смысла, да и их нынешним владельцам стоит уже задумываться о замене.

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