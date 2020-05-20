Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение





реклама

Инновационные очки дополненной реальности Google Glass обещали устроить форменный переворот в нашем восприятии окружающей реальности, но на деле оказались обыкновенным пшиком. Google так и не смогла вывести перспективный гаджет на массовый рынок, да ещё и столкнулась с проблемами законодательного и этического характера. Весь проект ждёт полный перезапуск, но о его деталях пока что слишком мало информации.

реклама

Однако, оказалось, что не только поисковый гигант заинтересован в этой технологии. Сегодня известный инсайдер Apple Джон Проссер поделился с общественностью информацией о новом устройстве компании под названием Apple Glass. Это будут полноценные очки дополненной реальности по цене 499$ с рецептурными линзами, среди которых также будут доступны модели для близоруких и дальнозорких людей.

Работать Apple Glass будут только в паре с iPhone, как и Apple Watch первого поколения, а также потребуют постоянного подключения к интернету. Девайс будет оснащён лидарным датчиком для получения и обработки информации об удалённых объектах. Похожий лидар используется в iPad Pro 2020 года.

реклама

Изначально Apple планировали анонсировать девайс на презентации следующего iPhone в 4 квартале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса вынуждена была сместить даты показа и выпуска. Теперь же стоит ожидать что устройство поступит в продажу в конце 2021 или начале 2022 года.