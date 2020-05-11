Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет 235 Ватт на частоте в 4.8 GHz и греется выше 90 градусов даже с 240mm СЖО
Наши читатели уже знают о горячем нраве процессоров грядущего десятого поколения Intel. Ранее уже стало известно о тепловыделении предтопового i9-10900F, а теперь благодаря утечкам в китайской социальной сети Weibo у нас появились новые подробности о флагманском i9-10900K. Судя по тестам пользователя, скрывающегося под ником Wolfstame, новый флагман синих оказался чрезвычайно горячим и прожорливым CPU.
рекламаВ тесте AIDA64 FPU в тандеме с Furmark он не смог достичь одноядерного буста до 5 ГГц. Тестирование проводилось с 240-мм системой жидкостного охлаждения и в паре с ней чип прогревался до пиковой температуры в 93 градуса, потребляя при этом 235 Вт и работая на частоте в 4,8 ГГц по всем ядрам. Для достижения более высоких частот процессору необходима помощь технологии Intel Thermal Velocity Boost, которая работает только при температуре чипа ниже 70° C.
рекламаИз всего этого можно сделать вывод, что для достижения обещанных 5.3 ГГц на этом процессоре необходимо будет приобрести куда более эффективную систему жидкостного охлаждения с радиатором на 360 мм. Виной тому устаревающий 14-нм техпроцесс, на котором базируются новинки. Также стоит напомнить, что только 30% новых процессоров 10-го поколения смогут достигать заявленных производителем тактовых частот.
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