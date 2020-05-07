Почти 30% процессоров Intel 10-го поколения не смогут разгоняться до заявленных тактовых частот
MSI недавно поделилась с аудиторией весьма интересной информацией о разгонном потенциале чипов 10-го поколения Intel. И согласно их тестам новые чипы Intel по качеству можно разделить на три категории:
- Уровень А - отборные чипы с высоким потенциалом для разгона.
- Уровень B - эти чипы соответствуют заявленным спецификациям и имеют средний разгонный потенциал.
- Уровень С - чипы почти не пригодны для оверклокинга и даже не дотягивают до заявленных самой Intel спецификаций.
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Если верить статистике MSi, то больше 30% чипов таких процессоров как i5 10600k и i7-10700k будут относится именно к самой некачественной группе, что означает не способность этих CPU не только к разгону, но и к удержанию заявленных тактовых частот в бусте. Хотя конечно большая часть процессоров будет иметь под крышкой кристаллы категории B, и будут способны к умеренному разгону. Отменными же чипами среди средних моделей Comet Lake-S смогут похвастаться только 2% i5 и 5% i7. И даже покупая флагманский i9-10900k шанс нарваться на непригодный к оверклокингу чип будет составлять 27%.
рекламаТаким образом можно смело констатировать, что покупка 10-го поколения Intel для дальнейшего разгона будет напоминать лотерею с не самыми высокими шансами на победу.
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