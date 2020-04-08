Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
Релиз 10-го поколения десктопных процессоров Intel всё ближе и ближе, и в сети появляется всё больше информации о характеристиках новинок. Совсем недавно стали доступны раскрывающие характеристики маркетинговые материалы, а теперь в сеть утекли и подробности о TDP i9-10900F. Новый десятиядерник Intel потребляет 170 Вт при стабильной нагрузке, а вот в режиме Turbo Boost энергопотребление возрастает до куда более существенных 224 Вт.
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Это больше чем у любого другого актуального десктопного процессора современности. Для сравнения, 16-ядерный Ryzen 3950x имеет базовый TDP в 105 Вт, который увеличивается до 146 Вт при полной нагрузке. Такая существенная разница в температурах и энергопотреблении объясняется различным техпроцессом у противоборствующих лагерей. В то время как AMD уже освоила прелести 7нм техпроцесса в Zen 2, Intel продолжает производить свои продукты на усовершенствованных 14 нм, которые не менялись с момента выхода микроархитектуры Skylake.
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Интересно и то, что по информации ресурса hardwaretimes новинка потребует весьма солидную систему охлаждения для приемлемой производительности. Даже СЖО со 120 мм вентилятором оказалась не способна обеспечить стабильные 5 ГГц на все ядра, остановившись на значении в 4,58 ГГц.
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