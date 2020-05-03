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Ежедневная тайваньская газета China Times выпустила новый материал, в котором сообщает, что графические процессоры NVIDIA Ampere будут создаваться на базе технологии 7-нм техпроцесса TSMC, а последующие за ними GPU семейства NVIDIA Hopper будут основаны на новейшем 5-нм техпроцессе Samsung EUV (Extreme Ultraviolet Light).

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Согласно информации China Times, NVIDIA станет одним из крупнейших клиентов TSMC, размещающим заказы на 7-нм чипы. В то же время Samsung, будучи основным конкурентом TSMC, опубликовали в своем квартальном отчёте о доходах заявление о том, что их собственное производство на базе 5-нм (5LPE) техпроцесса EUV будет запущено уже во втором квартале 2020 года. Также Samsung сообщили, что большая часть заказов на использование их новых мощностей приходится на процессоры и видеокарты пользовательского сегмента.

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Это косвенно подтверждает что клиентом южнокорейского гиганта в области производства видеочипов должна стать именно Nvidia, ведь AMD пока не планируют сотрудничать с Samsung для создания своих графических решений. Так или иначе, более достоверную информацию стоит ожидать на собственноммероприятии Nvidia Get Amped 14 мая. Вполне возможно именно там Дженсен Хуанг откроет публике планы компании на ближайшие годы и продемонстрирует новую дорожную карту по выпуску грядущих продуктов Nvidia.