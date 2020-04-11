Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Бесплатные раздачи по случаю карантина и не думают прекращаться. Вслед за раздачами в Steam и Epic Games Store намечается и не менее интересная акция в Uplay. Игровой аналитик Дaниэль Аxмад сообщает со ссылкой на свои источники, что бесплатная раздача Assassin's Creed 2, ранее предназначавшаяся только для Китая, будет распространена на весь остальной мир.

реклама

Акция стартует 14 апреля 2020 года в собственном лаунчере Ubisoft. Это уже не первая карантинная раздача проводимая французским издателем. Ранее подобным образом бесплатными становились платформер Rayman Legends и ролевая игра Child of Light. В раздачу войдёт базовое издание второй части. Загружаемые дополнения и независимые продолжения (Revelations и Brotherhood) раздаваться не будут.

реклама

Assassin's Creed 2 - это прямое продолжение игры 2007 года о похождениях членов древнего ордена ассасинов и их борьбе с орденом Тамплиеров. Действие игры происходит в Италии времён Эпохи возрождения в период с 1476 по 1499 год. Игра получила восторженные отзывы фанатов и критиков, и только за первый год разошлась по миру умопомрачительным тиражом в 9 миллионов копий. Это обеспечило серии колоссальную народную любовь, которая не утихает и по сей день.