Ubisoft готовится бесплатно раздать одну из своих самых популярных игр
Бесплатные раздачи по случаю карантина и не думают прекращаться. Вслед за раздачами в Steam и Epic Games Store намечается и не менее интересная акция в Uplay. Игровой аналитик Дaниэль Аxмад сообщает со ссылкой на свои источники, что бесплатная раздача Assassin's Creed 2, ранее предназначавшаяся только для Китая, будет распространена на весь остальной мир.
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Акция стартует 14 апреля 2020 года в собственном лаунчере Ubisoft. Это уже не первая карантинная раздача проводимая французским издателем. Ранее подобным образом бесплатными становились платформер Rayman Legends и ролевая игра Child of Light. В раздачу войдёт базовое издание второй части. Загружаемые дополнения и независимые продолжения (Revelations и Brotherhood) раздаваться не будут.
рекламаAssassin's Creed 2 - это прямое продолжение игры 2007 года о похождениях членов древнего ордена ассасинов и их борьбе с орденом Тамплиеров. Действие игры происходит в Италии времён Эпохи возрождения в период с 1476 по 1499 год. Игра получила восторженные отзывы фанатов и критиков, и только за первый год разошлась по миру умопомрачительным тиражом в 9 миллионов копий. Это обеспечило серии колоссальную народную любовь, которая не утихает и по сей день.
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