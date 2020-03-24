HP, Valve и Microsoft готовят к выходу VR-шлем следующего поколения
Компания HP готовит к выходу новую VR-гарнитуру в сотрудничестве с Valve и Microsoft. Информация об этом появилась на официальном сайте корпорации. Также у устройства появилась своя собственная страничка в магазине Steam. Никакой конкретики по поводу характеристик пока названо не было, однако описание в Steam гласит, что данный шлем продемонстрирует небывалый уровень удобства и погружения в игровой процесс, а также задаст новые стандарты в индустрии виртуальной реальности.
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Ничего не известно и про дату выхода гаджета. Скорее всего подробностями с нами поделятся в течении ближайших нескольких недель. Компании есть куда спешить: ведь тема VR сейчас как никогда актуальна в связи с выходом хитовой Half-Life: Alyx, а уже имеющиеся VR-шлемы разлетаются как горячие пирожки. К примеру очередь за оригинальным устройством Valve Index растянулась уже на 2 месяца вперёд.
рекламаНапомним, что это уже не первая попытка HP выйти на рынок VR-хедсетов. В 2019 году была выпущена на рынок гарнитура Reverb HP. Она обладала неплохими техническими характеристиками, но большой популярности в итоге не снискала в силу высокой конкуренции и малой заинтересованности пользователей в устройствах на базе Windows Mixed Reality.
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