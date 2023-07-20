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Умное кольцо Samsung Galaxy Ring находится на стадии бета тестирования
Когда даже кольцо умное, а ты - нет

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Корейское издание The Elec рассказало, что Samsung разрабатывает умное кольцо, которое превзойдёт по всем параметрам фирменные часы Galaxy Watch 6.

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Функциональность кольца и внешний вид пока остаются в секрете, информация о нём известна лишь строго по патенту. Благодаря такому кольцу, как заявляют сами разработчики, можно будет управлять: ноутбуком, смартфоном и даже телевизором с помощью простых жестов. Помимо всего прочего, устройство способно отслеживать жизненные параметры, такие как: артериальное давление, частоту сердце биения, уровень сахара крови и другие факторы. Будущая новинка будет оснащена многими датчиками, включая ЭКГ и PPG. 

Также по некоторым источникам прошлась информация, что Samsung к тому же разрабатывает гарнитуру дополненной реальности, а Galaxy Ring будет использоваться как её контроллер.

nullДата релиза устройства пока неизвестна, но сейчас активно ведётся бета тестирование. Характеристики и возможная цена кольца также пока не разглашаются.

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#samsung galaxy ring #кольцо samsung #умное кольцо
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