Когда даже кольцо умное, а ты - нет

Корейское издание The Elec рассказало, что Samsung разрабатывает умное кольцо, которое превзойдёт по всем параметрам фирменные часы Galaxy Watch 6.

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Функциональность кольца и внешний вид пока остаются в секрете, информация о нём известна лишь строго по патенту. Благодаря такому кольцу, как заявляют сами разработчики, можно будет управлять: ноутбуком, смартфоном и даже телевизором с помощью простых жестов. Помимо всего прочего, устройство способно отслеживать жизненные параметры, такие как: артериальное давление, частоту сердце биения, уровень сахара крови и другие факторы. Будущая новинка будет оснащена многими датчиками, включая ЭКГ и PPG.

Также по некоторым источникам прошлась информация, что Samsung к тому же разрабатывает гарнитуру дополненной реальности, а Galaxy Ring будет использоваться как её контроллер.

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nullДата релиза устройства пока неизвестна, но сейчас активно ведётся бета тестирование. Характеристики и возможная цена кольца также пока не разглашаются.