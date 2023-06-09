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Стало известно, что некогда известный боец топ ММА Александр Емельяненко снова в деле, теперь он хочет вернуть свою спортивную форму, для этого он даже покинул столицу.
Поводом для всего этого стал последней бой Александра против Ершова, где он выглядел совсем никаким. Тогда же сам процесс последнего боя Александра многие посчитали постановочным и на обоих бойцов посыпались оскорбления за то, что не было никакого зрелища: то чувство, когда оба бойца вышли в октагон с заранее выученными ролями - сказал один из участников промоушена.
Сам менеджер бойца Никита Бурчак накануне заявил, что со здоровьем Александра всё прекрасно, единственное что ему сейчас нужно так это набрать форму, чтобы в итоге выйти в октагон против Джеффа Монсона.
Бой между двумя тяжеловесами запланирован осенью этого года, если ничего кардинального не случится. Кто из величайших бойцов сможет выиграть в предстоящей схватке придётся узнать спустя пару месяцев, ну а пока остаётся только ждать и верить, что Александр сможет восстановиться.
Джефф Монсон совсем недавно отказался от Американского гражданства и теперь считается Россиянином.