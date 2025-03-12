Компания Grinding Gear Games анонсировала дату выхода обновления 0.2.0 для Path of Exile 2 и проведёт прямую трансляцию с подробностями об изменениях.

Компания Grinding Gear Games, разработчик популярной ролевой игры в жанре экшн Path of Exile 2, объявила о скором выходе крупного обновления контента под номером 0.2.0. Чтобы поделиться подробностями о грядущих изменениях, разработчики проведут специальную прямую трансляцию под названием GGG Live 27 марта в 21:00 по московскому времени. Трансляция будет проходить на официальном Twitch-канале Grinding Gear Games.

В рамках GGG Live разработчики представят все основные изменения, нововведения и улучшения, которые ждут игроков в обновлении 0.2.0. После основной презентации состоится сессия вопросов и ответов, в которой примут участие ключевые сотрудники Grinding Gear Games, включая Джонатана и Марка, а также известный стример ZiggyD. Зрители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы напрямую от разработчиков.

Помимо информативной части, для зрителей прямых трансляций предусмотрена система Twitch Drops. За просмотр эфира игроки смогут получить ценные награды, подробности о которых будут раскрыты непосредственно во время трансляции. Обновление 0.2.0 для Path of Exile 2 станет доступно 4 апреля в 21:00 по московскому времени на ПК и консолях. По словам разработчиков, это обновление привнесет в игру новые механики, значительные изменения в балансе и большое количество дополнительного контента, что окажет существенное влияние на дальнейшее развитие Path of Exile 2 и игровой процесс.