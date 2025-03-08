Split Fiction, новая кооперативная игра от Hazelight (создателей It Takes Two), стремительно набирает популярность в Steam, побивая рекорды платных игр Electronic Arts.

Согласно данным, предоставленным сервисом SteamDB, количество пользователей, одновременно играющих в Split Fiction, уже превысило отметку в 195 000 и продолжает стабильно расти. Эксперты также отмечают, что пиковые значения пользовательской активности, как правило, фиксируются в течение первых выходных.

Уже сейчас, основываясь на достигнутых показателях, Split Fiction уверенно обходит все предыдущие платные релизы издательства Electronic Arts на платформе Valve. Единственным проектом, которому пока удается удерживать лидерство, остается условно-бесплатная игра Apex Legends, установившая абсолютный рекорд в 624 тысячи одновременно играющих пользователей. Однако амбициозный новичок Split Fiction демонстрирует серьезные намерения и имеет все шансы побороться за звание самой популярной кооперативной игры в Steam.