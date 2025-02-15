Разработчики энергично возобновляют работу над проектом.

В конце 2021 года вышло последнее обновление игры Subverse, и разработчики энергично возобновляют работу над проектом. В текущем году запланированы два бесплатных дополнения (DLC). Первое из них, "Студия 69", привнесет эксклюзивные свидания капитана со своими женами, доступные сначала только для инвесторов с платформы Kickstarter, а затем, вероятно, для всех игроков. Это добавление призвано улучшить взаимодействие персонажей и разнообразить игровой процесс.





Второе DLC, "Фоу-Чан", обещает представить новых персонажей, включая дьявола и последнюю жену капитана, и выйдет в марте 2025 года. Оно должно существенно обогатить игровой процесс и углубить сюжетные линии персонажей, предоставив людям эксклюзивные возможности для исследования мира Subverse и взаимодействия с его обитателями.

Разработчики также активно занимаются локализацией Subverse на китайский, корейский, русский, португальский и множество других языков разных стран . На сегодняшний день игра разошлась тиражом в 600 тысяч копий. После завершения всех административных формальностей полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта, включая бесплатные обновления, улучшение локализаций и создание дополнительных DLC.