Стала известна дата выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Поклонники сериала «Игры в кальмара» с нетерпением ждут новостей о следующей главе истории. И вот, после случайной утечки информации, Netflix официально подтвердил, что третий сезон выйдет 27 июня этого года. По сведению создателей, третий сезон обещает раскрыть множество загадок, которые оставались неразгаданными на протяжении двух сезонов. Как главные персонажи, так и сама концепция игры будут подвергнуты ещё более глубокому анализу. Зрители увидят, как основная сюжетная линия будет развиваться, и какого рода испытания снова предложат участникам.

Также стоит отметить, что в поисках новых ролей и проектов, многие актеры из «Игры в кальмара» продолжают сниматься в других проектах. Так, режиссёр «Олдбоя» завершил работу над своим новым триллером «Так получилось», в котором главную роль исполнил Ли Бён-хон, известный своей ролью ведущего игры.



