Мини-игра PAWS, запущенная в октябре 2023 года, быстро завоевала популярность в Telegram, став настоящей сенсацией в области игр и криптовалют. Сам проект привлёк миллионы пользователей, заинтересованных в потенциале заработка. Механика play-to-earn предоставляет игрокам возможность не только развлекаться, но и зарабатывать токены, что делает игру привлекательной для широкой аудитории. Этот подход позволяет пользователям получать реальные денежные вознаграждения за игровую активность, что является важным фактором привлечения новых участников.

Одним из наиболее ожидаемых событий является предстоящий аирдроп токенов PAWS, который призван вознаградить существующих пользователей и привлечь новых игроков. Токены PAWS ожидают размещения на крупных криптовалютных биржах до 31 декабря этого года. Оценочная цена токена колеблется от $0.6 до $0.9.